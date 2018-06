Caddle utilisera la technologie Blockchain décentralisée de DigitalBits pour alimenter son programme de récompenses de nouvelle génération avec la cryptomonnaie XDB.

Selon une étude de Caddle, les consommateurs canadiens s’intéressent de plus en plus à l’espace de la cryptomonnaie. Les deux tiers des répondants aimeraient que les marques développent leurs programmes de fidélisation en ajoutant des cryptomonnaies en guise de récompense pour les achats. En utilisant la chaîne de blocs DigitalBits, en plus de gagner des récompenses en espèces sur la plateforme Caddle, leurs utilisateurs pourront bientôt être rémunérés avec la cryptomonnaie DigitalBits (également connus sous le nom de XDB), l’actif numérique natif de ce réseau de chaînes de blocs.



La chaîne de blocs DigitalBits permet une approche décentralisée et sécurisée pour fournir des actifs numériques tels que des points et des récompenses directement aux consommateurs. Cela supprime les systèmes centralisés qui maintiennent souvent des points et des récompenses dans des silos plus vulnérables aux attaques.



“Nous sommes ravis de tirer parti de la chaîne de blocs DigitalBits et de fournir à nos clients une plateforme de récompenses de nouvelle génération”, a déclaré Ransom Hawley, PDG de Caddle. “L’ajout de la crypto-monnaie comme récompense pour les utilisateurs de Caddle a été une décision facile pour nous, suite aux résultats de notre récent sondage auprès des consommateurs. Nous sommes impatients de contribuer à la communauté DigitalBits et de soutenir la croissance de cet écosystème blockchain. ”



“Nous sommes ravis que Caddle rejoigne l’écosystème des partenaires DigitalBits et exploite la puissance de la technologie blockchain”, a déclaré Al Burgio, fondateur et PDG de la Fondation DigitalBits. “En intégrant sa plate-forme à la chaîne de blocs DigitalBits, nous verrons une croissance exponentielle du nombre de comptes utilisateurs sur ce réseau décentralisé.”



À propos de Caddle®

Fondé en 2015 par Ransom Hawley comme un moyen de connecter les marques aux consommateurs de manière significative. Caddle tire parti des préférences en matière de dépenses et des données approfondies fournies par les consommateurs grâce à des sondages et à des offres ciblées pour mieux comprendre comment les clients envisagent et achètent leurs produits. Caddle fournit des données aux marques qui les aident à atteindre les consommateurs d’une manière jamais vue auparavant, tout en récompensant le consommateur pour son temps et ses commentaires. Caddle est soutenu par certaines des marques leaders en tant que clients, notamment PepsiCo, Nestlé et Domino.

caddle.ca



À propos de la Fondation DigitalBits

La fondation DigitalBits soutient le projet open source DigitalBits ™ en fournissant des ressources de développement, des infrastructures, des événements et des formations. DigitalBits est un réseau et un protocole de transaction mondial sécurisé et peu onéreux à utiliser par tous, y compris, mais sans s’y limiter, les entreprises ayant des programmes de fidélisation et de récompense et leurs utilisateurs. L’actif numérique natif (cryptomonnaie) du réseau DigitalBits («digitalbits» ou «XDB»), permet l’utilisation fonctionnelle des portefeuilles et est requis pour couvrir les frais de transaction nominaux sur le réseau. Les opérateurs de programmes de fidélité sont en mesure de créer leurs points de fidélité respectifs en tant qu’actifs numériques sur ce réseau décentralisé et les utilisateurs peuvent échanger ces différents actifs numériques sur la chaîne.

La vision de la Fondation est de voir la blockchain DigitalBits aider à résoudre les problèmes de portabilité, de sécurité et de liquidité de certains actifs numériques tels que les programmes Loyalty and Rewards et aider à générer de la valeur ajoutée pour les consommateurs, les entreprises et certaines organisations caritatives.

digitalbits.io