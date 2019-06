CP_Simon Associés assiste Genomic Vision dans le cadre d’un financement en fonds propres

SIMON ASSOCIÉS, représenté par Olivia Lê Horovitz, avocat associée du Pôle International, a assisté GENOMIC VISION dans le cadre de sa levée de fonds avec Winance.



Simon Associés a assisté Genomic Vision, société spécialisée dans le développement de tests de diagnostic in-vitro (IVD) pour la détection précoce des cancers et des maladies héréditaires et d’applications pour les laboratoires de recherche (LSR) dans son financement en fonds propres mis en place avec Winance.



Winance est un investisseur à l’échelle globale en fonds propres dans les PME qu’il considère comme ayant un avantage compétitif unique et porteuses de croissance à court et long terme et ce, afin de permettre à ces sociétés de se financer de manière compétitive pour des besoins de croissance et/ou de fonds de roulement.



Les principales caractéristiques de ce financement, structuré en 4 tranches d’ABSA (Actions à Bons de Souscription d’Actions) d’un montant total de 5 M€, sont décrites dans le prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 29 mars 2019 sous le n°19-122 et composé d’une note d’opération et d’un Document de référence enregistré auprès de l’AMF sous le n° R19-004.



La première tranche d’ABSA a été réalisée le 15 avril 2019 et Genomic Vision a ainsi procédé à l’émission de 6 818 182 actions nouvelles au prix unitaire de 0,22 €, correspondant à une augmentation de capital de 1,5 M€, dans le cadre du contrat de financement mis en place avec la société Winance conformément à l’approbation de ses actionnaires réunis en Assemblée générale extraordinaire (AGE) le 4 mars 2019.



L’équipe Simon Associés était dirigée par Olivia Lê Horovitz, avocat associée spécialisée en M&A, assistée par Nicolas Simon, collaborateur.



Winance était représenté par Hogan Lovells dont l’équipe était dirigée par Jean-Marc Franceschi, avocat associé, assisté par Sarah Naidji, collaboratrice.



A PROPOS DE SIMON ASSOCIES

Fondé en 1992, Simon Associés est un cabinet d’avocats d’affaires, disposant de bureaux intégrés à Paris, Montpellier et Nantes. Le cabinet a également organisé dans l’Hexagone le réseau dédié de cabinets indépendants baptisé Simon Avocats. Au service des entreprises, Simon Associés compte aujourd’hui en France plus de 70 d’avocats et juristes, dont 20 associés. Il rassemble plus d’une centaine de professionnels avec le réseau national Simon Avocats.



A l’international, le cabinet s’appuie sur un réseau organisé autour de conventions transnationales conclues avec des confrères en Algérie, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Belgique, Birmanie, Bolivie, Brésil, Bulgarie, BVI, Cambodge, Cameroun, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dubaï, Égypte, El Salvador, Estonie, Etats-Unis, Guatemala, Honduras, Hongrie, Île Maurice, Inde, Indonésie, Iran, Italie, Luxembourg, Malte, Maroc, Nicaragua, Oman, Panama, Paraguay, Pérou, Portugal, RD du Congo, République Dominicaine, Sénégal, Singapour, Thaïlande, Tunisie, Uruguay, Venezuela, Vietnam.



Simon Associés intervient en conseil et contentieux dans les domaines suivants : Fusion-Acquisition, Fiscalité, Distribution – Concurrence – Consommation, Contentieux & Arbitrage, Entreprises en Difficulté, Immobilier, Construction et Urbanisme, Social, Assurances, Propriété Intellectuelle, Nouvelles Technologies, Compliance, Santé et International.



Simon Associés

