CMA CGM et SAP signent un partenariat stratégique

CMA CGM, un des leaders mondiaux du transport maritime en conteneurs, présent dans 150 pays au travers de ses 650 agences et ses 18 000 collaborateurs à travers le monde, a décidé d’acquérir un nouveau Système d’Information à la pointe de l’innovation. Il permettra à l’entreprise de se doter de la première solution entièrement dédiée au secteur du transport maritime et ainsi de conforter sa position de troisième groupe mondial et de premier groupe français.CMA CGM et SAP prévoient d’équiper ce nouveau Système d’Information de fonctions globales, innovantes et inédites afin de permettre au Groupe CMA CGM d’anticiper et dépasser les besoins de son million de clients, tout en améliorant sa performance opérationnelle. Première solution entièrement adaptée au transport maritime, elle offrira à CMA CGM une efficacité et une flexibilité inégalées dans un secteur en constante évolution.Cette solution sera notamment chargée de gérer les processus commerciaux de manière autonome et d’automatiser les processus de gestion et de prise en charge des 10,6 millions de conteneurs transportés chaque année par le Groupe CMA CGM. La portée de ce projet étant globale, elle concernera les 3 360 000 commandes annuelles de CMA CGM et couvrira l’ensemble des étapes de la gestion des marchandises, depuis leur stockage et leur gestion dans les ports et à bord des navires, jusqu’à leur transport, leur transbordement et leur déchargement.Désireuse de mettre en place un Système d’Information des plus innovants, global, homogène et évolutif, CMA CGM a décidé de faire appel à SAP, partenaire d’envergure mondiale pour co-développer La solution. Cette dernière sera effective fin 2015, date à laquelle le Système d’Information commencera à être déployé. Le déploiement, prévu sur deux ans, concernera l’ensemble du Groupe CMA CGM, toutes filiales et activités confondues.Rodolphe Saadé, Directeur Général délégué du Groupe CMA CGM, déclare : « Au cours de ces dernières années, le Groupe CMA CGM s’est doté d’un réseau mondial d’agences en propre et d’une flotte extrêmement performante. Afin de poursuivre notre développement, nous avons fait le choix de la meilleure solution adaptée à notre métier, réputée pour son efficacité et sa puissance. Aux côtés de SAP, leader mondial du marché des logiciels de gestion d’entreprise, nous personnaliserons cette plateforme pour qu’elle soit un levier de performance au service du Groupe et de l’ensemble de nos clients. »« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec CMA CGM qui compte désormais parmi nos grands clients. Il renforce encore plus notre présence dans ce secteur, permettant à SAP de proposer une solution métier complète d'optimisation des processus liés au cœur de l’activité du transport maritime en conteneurs », précise Franck Cohen, Président de SAP EMEA, Middle East & AfricaA propos de CMA CGMLe Groupe CMA CGM, fondé et dirigé par Jacques R. Saadé, est aujourd’hui le troisième armateur mondial de transport maritime en conteneurs et le premier français.Le Chiffre d’affaires du groupe est de 16 milliards USD en 2012. Aujourd’hui fort d’une flotte de 429 navires, le Groupe dessert plus de 400 ports dans le monde et a transporté 10,6 millions d’EVP (équivalent vingt pieds) en 2012. Présent sur l’ensemble des continents et dans 150 pays via son réseau de 650 agences, le groupe emploie 18 000 personnes dans le monde et 2 400 à Marseille où est situé son siège social.Leader des applications d’entreprise, SAP (NYSE : SAP) fournit aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs les moyens logiciels d’une meilleure gestion. Du back office à la direction, de l’entrepôt à la vente, quel que soit le terminal d’utilisation (ordinateur, terminal mobile), les applications SAP permettent aux collaborateurs et aux organisations de travailler plus efficacement ensemble et de s’appuyer sur des tableaux de bord personnalisés afin de conserver leur avance dans un contexte concurrentiel.Les applications et services SAP offrent à plus de 248 500 clients (y compris les utilisateurs des solutions de SuccessFactors) la possibilité d’être rentables, de s’adapter continuellement et de croître durablement. Pour plus d’informations, consultez le site www.sap.com