CGI s'associe à la Banque Scotia afin de réaliser une démonstration de faisabilité pour l'automatisation intelligente des processus lors des transactions de financement commercial

La solution conjointe de CGI et de Conpend est conçue pour aider les banques à réaliser leur transformation numérique en outillant les équipes des opérations de financement commercial, de conformité et de gestion de la relation client lors de la numérisation de flux de documents papier. La démonstration de faisabilité intègre Trafinas de Conpend, une solution d'automatisation robotique des processus développée spécialement pour les transactions de financement commercial, et CGI Trade360, une plateforme de financement commercial.



La démonstration de faisabilité soulignera les capacités d'automatisation intelligente des processus pour réduire le temps consacré aux activités manuelles, tout en proposant des données de qualité afin de transformer les processus d'affaires et de tirer parti des avantages de la numérisation. La solution est suffisamment flexible pour soutenir de nombreux cas d'utilisation couvrant les principaux produits commerciaux, tout en tenant compte des exigences particulières des clients.



Commentant cette initiative, l'institution bancaire a émis la déclaration suivante : « La Banque Scotia se positionne à l'avant-plan des initiatives de numérisation des services financiers puisqu'elle contribue à l'amélioration de l'expérience client. Grâce à cette démonstration de faisabilité, la Banque Scotia prévoit étendre l'utilisation de l'automatisation intelligente des processus aux autres activités mondiales de financement commercial nécessitant de grands volumes de documents papier. »



« Dès le début du projet, notre mission a été de nous concentrer sur la numérisation des transactions de financement commercial en vue de transformer les opérations quotidiennes de la Banque. Nous sommes fiers de notre collaboration avec CGI et nous continuerons avec enthousiasme de poursuivre l'automatisation de ses activités pour ses clients », a précisé Marc Smith, chef de la direction, Conpend.



« Les institutions financières d'aujourd'hui ont un urgent besoin de répondre aux attentes des clients en ce qui a trait aux capacités et services numériques, a indiqué Frank Tezzi, vice-président, solutions de commerce et de chaîne d'approvisionnement chez CGI. Grâce à cette démonstration de faisabilité sur l'automatisation intelligente des processus, davantage de banques seront en mesure de mettre l'accent sur des tâches à haute valeur ajoutée tout en améliorant les processus et en réduisant les coûts. »



À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. Grâce à ses 74 000 professionnels établis partout dans le monde, CGI offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils en TI et en management, des services d'intégration de systèmes et d'impartition ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. CGI génère des revenus annuels de 10,8 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB).

