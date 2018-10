CGI lance CGI HotScan360, une solution bancaire complète et en temps réel pour lutter contre le crime financier

La sophistication accrue du crime financier, une meilleure compréhension du blanchiment d'argent de la part des organismes de réglementation et des préoccupations de sécurité soutenues dans l'ensemble du secteur bancaire stimulent la demande pour des outils avancés de lutte contre le crime financier. CGI HotScan360 répond à ces défis en proposant des capacités intégrées, intelligentes et en temps réel de lutte contre le blanchiment d'argent, de vérification diligente des consommateurs et de détection de la fraude.



Dans le monde numérique d'aujourd'hui, des milliards de transactions financières sont effectuées, et s'assurer de la légitimité de chacune d'entre elles constitue un défi colossal. Jusqu'à tout récemment, les banques devaient compter sur de nombreuses solutions pour la gestion des transactions afin de couvrir les différents aspects de la protection, en plus d'être limitées par les traitements par lots traditionnels. Cependant, la numérisation augmente le volume et la vitesse des transactions et les banques cherchent désormais une solution unique et complète pour traiter les transactions globalement et en temps réel.

Développée en étroite collaboration avec les principales banques, CGI HotScan360 aborde ces défis en offrant une plateforme technologique novatrice et hautement performante munie d'un moteur d'évaluation du risque en temps réel pour scanner et évaluer des milliers de transactions à la seconde. Le moteur utilise les plus récentes fonctionnalités d'apprentissage automatique, d'analyse avancée et d'automatisation et est hautement extensible en vue de répondre aux volumes de transaction à venir. De plus, CGI HotScan360 est une solution modulaire qui permet aux banques d'intégrer certains modules à d'autres systèmes, ou de les omettre, au besoin. La solution est également conforme aux plus récentes réglementations ainsi qu'à celles à venir (p. ex. DSP2, RGPD et exigences SEPA pour les paiements instantanés).



« Le crime financier est de plus en plus sophistiqué et les nouvelles technologies permettent aux criminels de reproduire les fraudes en tout temps et partout sur la planète, a indiqué Jan Macek, vice-président, CGI. De plus, avec l'arrivée des paiements en temps réel, les banques ne peuvent plus analyser les transactions pendant des jours ni même des heures, mais doivent le faire instantanément, c'est-à-dire à la milliseconde. CGI HotScan360 répond aux exigences posées par l'ère numérique grâce à une surveillance en temps réel des activités client et à une analyse avancée des données. La solution réduit également les coûts opérationnels et offre un réseau mondial de soutien. »

CGI est un leader de l'industrie en matière de solutions et services contre le crime financier et compte 11 000 experts du secteur bancaire répartis sur cinq continents. Sa solution de pointe HotScan est actuellement mise en œuvre dans 40 pays et aide les clients à gérer des paiements pour une valeur totale approximative de cinq billions $ US au cours d'une journée moyenne.

CGI participera à Sibos à Sydney, en Australie, pour discuter de CGI HotScan360 et de nos solutions et services complets pour le secteur bancaire.



