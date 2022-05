CGI annonce des nominations à la haute direction

«Les nominations de François et de Steve à ces nouveaux rôles reflètent leur profonde compréhension des activités de CGI et de l’industrie des services en technologie de l’information (TI)», a souligné George D. Schindler, président et chef de la direction.



Dans son nouveau poste, François Boulanger supervisera les opérations de CGI au Canada, l’unité Secteur privé et gouvernements locaux aux États-Unis, les centres d’excellence mondiaux de prestation de services de l’Asie-Pacifique et les solutions de propriété intellectuelle (PI) mondiales. Jean-MichelBaticle, président et chef des opérations, continuera à superviser les opérations suivantes de CGI: Ouest et sud de l’Europe, Nord-ouest et Centre-est de l’Europe, Finlande, Pologne et pays baltes ainsi qu’Espagne, Italie et Amérique latine. Toutes les opérations établies en Scandinavie et au Centre de l’Europe, au Royaume-Uni et en Australie et au sein du gouvernement fédéral américain continueront à relever de George Schindler. La fonction Relations avec les investisseurs relèvera désormais directement de George Schindler.



François Boulanger possède plus de 35ans d’expérience dans l’industrie des services professionnels et en TI. Il s’est joint à CGI il y a 24ans et a occupé de nombreux postes de leadership avant d’être nommé chef de la direction financière en 2014.



«François est un leader reconnu pour son bilan éprouvé à guider des équipes partout dans le monde dans la mise en place d’un vaste éventail de stratégies d’excellence opérationnelle et d’affaires, a ajouté George Schindler. Sa perspective mondiale des opérations de CGI et de l’industrie renforcera notre capacité à accélérer notre stratégie de croissance interne et par acquisition en Amérique du Nord et à mettre à profit notre expertise de pointe en matière d’exécution dans des régions à l’échelle mondiale.»



Steve Perron compte 30ans d’expérience dans l’industrie des services professionnels et en TI. Il est entré au service de CGI il y a 23ans et a occupé de nombreux postes de direction en finances, avant d’être nommé contrôleur corporatif en 2019. Il se joindra au comité exécutif de CGI et relèvera directement de George Schindler.



«Chez CGI, la solidité financière est une valeur fondamentale. Steve est un ambassadeur chevronné, déterminé à respecter notre engagement à générer une performance financière solide et soutenue au profit de nos actionnaires, de nos clients et de nos employés, a ajouté George Schindler. En tant que chef de la direction financière, nous sommes persuadés que sa contribution élargie aidera notre équipe mondiale des Finances à offrir des rendements supérieurs.»



À propos de CGI

