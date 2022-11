CFDP crée le premier métavers lié à la protection juridique L’indépendance et la singularité de CFDP, seul acteur indépendant sur le marché de l’assurance de protection juridique en France, se voient renforcées par la création du premier métavers spécifique à la protection juridique.

CFDP, à l’écoute des processus d’innovation, a choisi d'utiliser la technologie du métavers pour améliorer encore davantage la dimension humaine de ses services.



Partenaire des LegalTech, CFDP fait de l’innovation une composante stratégique de ses ambitions via la professionnalisation, l’expertise et la veille sur les sujets de pointe et d’actualité en matière d’innovations technologiques.



L’innovation technologique, disponible depuis le 15 octobre 2022, s’adresse à tous les assurés des partenaires courtiers de CFDP (entrepreneurs, professionnels de l’immobilier, particuliers) et permet ainsi aux intermédiaires d’assurances de proposer cet outil à leurs assurés.



Le Métavers CFDP-Terres d’ententes devient l’espace d’échanges exclusif des assurés dans le WEB3, facilitant la recherche d’informations, la gestion et la prise en charge des litiges. Cet univers virtuel résonne avec les valeurs de CFDP : l’accompagnement et la recherche de solutions pérennes pour chaque assuré dans le secteur de la protection juridique et vient renforcer l’accompagnement humain et personnalisé des juristes dédiés CFDP déjà existant.



Cet outil innovant se distingue, par la liberté qu’il offre à l’assuré, de faire appel à des experts en protection juridique ou d’évoluer en autonomie sur la plateforme tout en ayant accès aux informations nécessaires à ses démarches.



Le Métavers CFDP-Terres d’ententes apporte encore plus de transparence à l’assuré en termes d’accès à ses droits. L’intégration de la plateforme d’informations juridiques @del (Accès au Droit En Liberté) dans son espace dédié, au même titre que l’accès à l’agenda partagé des juristes spécialisés, facilitent par ailleurs l’interaction avec un référent dédié CFDP.



Au-delà du métavers, CFDP poursuit ses objectifs d’innovation dans le cadre de ses partenariats avec les LegalTech, via l’inclusion du service digital de preuve numérique Umbrella dans le processus CFDP de règlement des litiges. Cet outil permet notamment à l’assuré de bénéficier d’un certificat numérique en ligne, parmi d’autres prestations renforçant l’accès à la preuve juridique via sa numérisation.



Depuis juin 2022, CFDP est également partenaire de Case Law Analytics, startup nantaise créatrice d’un logiciel alliant l’intelligence artificielle à l’expertise juridique. Cet outil vise à améliorer l’accès à la jurisprudence pertinente et ainsi l’efficacité du traitement des dossiers. Il sera aussi le moyen d’assurer l’exhaustivité de la recherche des risques.



A propos de CFDP

● Présente depuis plus de 75 ans, CFDP est l’acteur de référence de l’assurance de protection juridique en France.

● Unique acteur indépendant du marché, CFDP est le partenaire privilégié des intermédiaires d’assurances.

L’expertise de CFDP légitime sa capacité à élaborer des offres spécifiques, innovantes et exclusives répondant aux évolutions constantes du marché.

Elle permet de créer des liens de confiance avec ses 2500 courtiers. CFDP tire également sa force de son implantation dans les territoires avec ses 30 délégations régionales et ses 220 salariés.

En 2022, CFDP a réaffirmé sa raison d'Être : S’engager pour une société apaisée.



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > BitiCodes IO : Qu'est-ce que c'est et comment ça marche ? Le Bitcoin est volatil et peine à se stabiliser Surf Wallet, the first community-based wallet launched on Sui blockchain