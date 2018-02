CA Technologies s’engage à sensibiliser 50 000 élèves aux métiers du numérique au niveau européen d’ici à 2020

CA Technologies (NASDAQ : CA) annonce son intention d’atteindre la barre des 50 000 élèves sensibilisés au métiers du numérique d’ici à 2020. L’éditeur vise à poursuivre son programme pour encourager les jeunes à s’engager vers des filières de formation scientifiques, technologiques, d’ingénierie ou mathématiques, et ainsi contribuer à la lutte contre la pénurie chronique de personnel qualifié, notamment dans les domaines liés aux nouvelles technologies qui infusent tous les secteurs économiques. Pour atteindre cet objectif de 50'000 élèves, CA va se focaliser essentiellement sur des élèves de moins de 18 ans en Europe.



L’objectif de CA Technologies est exposé dans son livre blanc en matière de responsabilité sociale « Inspirer les innovateurs de demain », qui entre dans le cadre d’un programme plus global baptisé « Create Tomorrow ». Ce document publié aujourd’hui met en évidence la nature complexe et multidimensionnelle de la pénurie de personnel qualifié dans les domaines STEM, ainsi que l’impact des stéréotypes liés au genre dans ce milieu. Selon les conclusions du livre blanc, pour que des changements conséquents se produisent, des partenariats multipartites, coordonnés et collaboratifs sont nécessaires à la fois au niveau académique et via les entreprises.



Citons quelques exemples :



- Stages de formation à l’enseignement de matières scientifiques : les enseignants ont une influence considérable sur les choix de carrière de leurs étudiants. Des stages en entreprise leur donneront donc la possibilité de découvrir par eux-mêmes les formidables opportunités de carrières qui s’offrent à leurs élèves. Les directions des établissements et les ministères chargés de l’éducation doivent soutenir la participation de leur personnel aux programmes de ce genre. CA Technologies commencera par proposer ses formations à des enseignants au Royaume-Uni et en République tchèque tout au long de l’année 2018.

- Formation contre les préjugés inconscients : l’inclusion de formations dédiées dans les programmes de développement professionnel des enseignants et au sein de leurs modules leur permettra de reconnaître leurs préjugés inconscients (unconscious bias), et d’en comprendre l’impact sur leur comportement (en matière de stéréotypes liés au sexe). Tout au long de l’année, des ambassadeurs de CA Technologies proposeront des formations sur ce thème dans le cadre de stages.



Stimuler l’engagement du secteur de la Tech : le programme People Like Me a pour but d’inciter davantage de jeunes filles à s’intéresser aux filières et métiers technologiques. En tant que membre actif du programme People Like Me Goes Digital, CA Technologies s’est donné pour objectif de sensibiliser 200 000 jeunes filles de 11 à 15 ans eu niveau européen d’ici à 2020 (avec des partenaires de différents secteurs en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et en République tchèque. L’éditeur organisera des ateliers interactifs animés par ses employés de CA et à destination des parents et de leurs enfants.



« La technologie bouleverse nos vies à tous les niveaux, et les organisations opèrent leurs transformations numériques pour s’adapter et maintenir leur avance face à la concurrence », déclare Marco Comastri, directeur général, EMEA, CA Technologies.



« Pour permettre à l’Europe de concrétiser son potentiel dans le domaine du numérique, les établissements scolaires, les entreprises et les organismes gouvernementaux doivent collaborer étroitement. Ils doivent faire coïncider les formations avec la forte demande de personnel qualifié en STEM, et agir pour plus de diversité dans ces secteurs, où les femmes sont largement sous-représentées. »



44% des adultes européens n’ont pas les compétences de base nécessaires dans le domaine du numérique, 2 et ce en dépit de leur importance cruciale dans la plupart des métiers actuels.



La part des femmes travaillant actuellement dans le secteur des nouvelles technologies est seulement estimée à 30%



En réduisant les problèmes de parité dans les métiers STEM, cette diversité pourrait générer une augmentation du PIB de l’Union Européenne entre 610 et 820 milliards de dollars d’ici 2050 3.



En 2025, plus de 8,2 millions de nouveaux emplois auront été créés en Europe dans ces secteurs 4.



Lancé en 2015, le programme Create Tomorrow est une manifestation de l’engagement de CA Technologies dans la Coalition européenne en faveur des compétences et des emplois dans le secteur du numérique5, et s’appuie sur un partenariat entre les organismes d’enseignement et de formation, le secteur public et les entreprises.



En 2017, CA Technologies a franchi une étape symbolique en sensibilisant plus de 10 000 jeunes de moins de 18 ans et plus de 600 enseignants en Europe. Create Tomorrow mobilise des employés volontaires, qui donnent de leur temps pour montrer aux élèves à quoi sert leur travail dans la Tech, ainsi que les liens possibles entre études et opportunités de carrières. Des salariées féminines sont également invitées à raconter leurs parcours aux jeunes filles et à leur faire part des formidables opportunités qui s’offrent à elles si elles choisissent de s’orienter vers des carrières dans les secteurs STEM.



En France, 26 employés de CA Technologies se sont portés volontaires pour le programme « Create Tomorrow » en 2017 en sensibilisant plus de 300 collégiens et lycéens de la région parisienne. Patrice Taurel, Responsable Communication & RSE de CA Technologies France précise : « Nous avons plusieurs objectifs. Tout d’abord, nous souhaitons susciter des vocations et éveiller l’intérêt des élèves pour la Tech et les métiers du numérique en leur expliquant qu’il s’agit d’un secteur fortement pourvoyeur d’emplois pour plusieurs décennies à avenir. Ensuite, nous souhaitons lutter contre les préjugés voulant que si on réside dans un quartier sensible, on a pas droit aux mêmes perspectives de formation que les autres. Enfin, nous souhaitons démontrer à tous les élèves que les filières STEM ne sont pas réservées aux garçons et ainsi encourager les filles à s’y orienter car elles peuvent aussi bien y réussir leurs carrières ».



En 2017, CA Technologies est devenu également un membre fondateur du réseau STEM Alliance gouverné par European Schoolnet et CSR Europe. Ce partenariat permet à l’entreprise de développer ses relations avec le milieu de l’enseignement, et d’encourager l’adoption d’une approche d’enseignement des matières scientifiques reflétant le rôle des nouvelles technologies dans le monde d’aujourd’hui.



Pour Sarah Atkinson, Vice-Présidente Communication, et Leader du Programme ‘Tech for Good’ de CA Technologies pour la région EMEA : « Il est temps d’agir. Les dirigeants d’entreprises, les enseignants et les organismes publics doivent travailler main dans la main afin de faire face à cette pénurie de personnel qualifié, lutter contre les inégalités entre hommes et femmes, et faire en sorte que les salariés possèdent les compétences nécessaires pour les emplois de demain. Tout le monde a un rôle à tenir dans ce processus, et grâce à notre programme, nous sommes déterminés à apporter notre pierre à l’édifice en sensibilisant 50 000 jeunes d’ici 2020. »



Employés de CA Technologies France présentant des sessions de sensibilisations aux technologies.



