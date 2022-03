Bryan Cave Leighton Paisner aux côtés de Qair International pour l’émission d’un premier Euro PP Green Bond

Qair développe, finance, construit et exploite, pour compte propre, des projets éoliens, solaires, hydroélectriques et de production d’hydrogène vert. Cette émission lui permettra de financer de nouvelles centrales de production d’énergie renouvelable en Europe.



Avec ce premier Euro PP Green Bond, le groupe a placé cette levée de fonds sous le régime des règles des Green Bond Principles, édictées par l’International Capital Markets Association investissement, notamment en termes d’utilisation des fonds, de traçabilité des investissements et de reporting.



L’émission a rencontré un vif succès auprès d’investisseurs institutionnels. Les obligations à échéance 2027 ont été placées en Europe exclusivement, auprès d’investisseurs qualifiés dans le cadre d’une offre dispensée de l’obligation de publier un prospectus.



Le CIC intervenait en tant qu’arrangeur et chef de file, avec le support du Crédit Agricole Languedoc en tant que co-arrangeur.



L’équipe de BCLP aux côtés de Qair International était composée de Jean-Pierre Delvigne (associé), Kai Völpel (OfCounsel), Justine Langer (avocate senior), David Blondel (associé) et Charles Sechao (avocat senior) en Corporate Finance.



Allen & Overy est intervenu comme conseil juridique des arrangeurs.



A propos de Bryan Cave Leighton Paisner (BCLP)

Créé en 2008, le bureau de Paris de BCLP s’appuie sur l’expertise reconnue de ses équipes en corporate, restructurations, immobilier, fiscalité, financement, concurrence et distribution, contentieux complexes et corporate risks, compliance, droit social, et droit public, de 70 avocats dont 18 associés. Aux côtés de grands groupes, ETI, PME et fonds, français et internationaux, l’équipe de Paris se singularise par son expérience et sa capacité à accompagner ses clients sur leurs enjeux locaux et internationaux.

