Bpifrance : Lancement du Fonds National d'Amorçage 3 à 400M€

Lancé en 2011 par le Programme d’investissements d’avenir (PIA), désormais intégré à France 2030, et géré pour le compte de l’État par Bpifrance, le Fonds National d’Amorçage (FNA 1 – en 2011 et 2 – en 2018) a déjà souscrit près de 1,1 milliard d’euros dans plus de cinquante fonds gérés par trente sociétés de gestion. Ces fonds souscrits par le FNA ont investi dans les premiers tours de financement de près de 800 start-ups dont 63% de sociétés deeptech et 49% de sociétés basées en région.



Plusieurs d’entre elles figurent aujourd’hui parmi les succès emblématiques de la tech française, à l’instar de ces 6 licornes : Mirakl, Shift Technology, Jellysmack, Alan, Exotec, Pennylane ou encore de ces sociétés à fort potentiel : Pasqal, Alice & Bob, Sparing Vision, AQEMIA, Robocath…



La nouvelle dotation du fonds FNA 3 de 400 M€, portant ainsi à 1,5 Md€ l’action du FNA, permettra de contribuer sur cette même dynamique à faire émerger les champions de demain.



Un rôle moteur dans le changement d’échelle de l’écosystème



L’action du FNA a largement contribué à consolider le segment du capital-amorçage, historiquement délaissé par les investisseurs institutionnels. Les montants levés auprès d’investisseurs tiers ont dépassé l’objectif initial et cette dynamique s’intensifie sur les dernières années.



Sous l’impulsion des fonds FNA, l’amorçage est devenu une classe d’actif attractive et résiliente au travers des cycles comme le révèle :



la croissance de la taille moyenne des fonds souscrits par le FNA (+38% entre le FNA 1 et le FNA 2) ;

la part croissante de souscripteurs privés dans les fonds FNA (31% dans le FNA 1 et 57% dans le FNA 2).

Du fait de l’intérêt accru des investisseurs tiers privés pour l’amorçage et de la croissance de la taille moyenne des fonds souscrits, le taux d’emprise moyen du FNA dans ses fonds partenaires a diminué pour passer de 45% à 29% entre le FNA 1 et le FNA 2.



Un effet d’entrainement démultiplié



Par ses investissements les fonds FNA ont généré un fort effet de levier sur le financement en fonds propres des entreprises sous-jacentes. Via ses fonds partenaires, les sociétés investies par des fonds FNA ont pu lever 14,6 milliards d’euros, soit un effet d’entrainement démultiplié. Cela témoigne non seulement de la capacité du FNA à mobiliser des co-investisseurs tiers à souscrire dans des fonds de capital-amorçage mais également la qualité des projets sélectionnés et de la capacité des entrepreneurs à accélérer leur développement sur des tours de série A, B et au-delà.



L’action du FNA a de ce point de vue réussi à impulser une puissante dynamique au sein de l’écosystème de l’innovation. Avec plus de 60% de sociétés deeptech parmi les sociétés financées, les fonds partenaires ont pu bénéficier des synergies apportées par leurs partenaires publics et privés parmi les instituts de recherche, les structures d’incubation ou d’accélération ou encore les grands groupes industriels. Ces sociétés adressent ainsi pour la plupart les enjeux clés identifiés par la stratégie nationale pour la recherche et l’innovation dans les secteurs de la santé, de l’industrie, de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité, de l’environnement et de l’énergie, etc.



Une création de valeur à plusieurs niveaux



Les impacts positifs du FNA au terme de ses dix premières années d’activité sont multiples : au niveau économique, les sociétés financées ont au global généré plus de 2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023, et comptent aujourd’hui près de 21 000 employés.



Les sociétés du FNA constituent par ailleurs de plus en plus des viviers d’innovation ou des relais de croissance pour les grands groupes français ou internationaux. Sur les deux derniers fonds, une centaine de sociétés financées par des fonds du FNA ont ainsi fait l’objet d’une acquisition industrielle, à l’instar de Cardiologs, Mablink, Symbio, Teads ou Dejbox.