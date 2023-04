Accueil Envoyer Imprimer Partager Boursorama est certifiée B Corp Boursorama, peut-être la première Fintech française (après la fusion avec Fimatex, 2002), rejoint la Communauté B CorpTM, mouvement mondial de sociétés engagées qui associent but lucratif et performances environnementales et sociales. Cette certification s’assure que Boursorama répond aux standards élevés de l’organisme indépendant B Lab® en matière d'impact social et environnemental, de transparence et de responsabilité et engage l’Entreprise à poursuivre sa démarche RSE.





Engagée à simplifier la banque, à donner du pouvoir d’achat à ses clients et à offrir à chacun le pouvoir d’agir sur son argent, Boursorama a aussi l’ambition de participer de façon active et responsable à la transition écologique de ses clients en plus de celle qu’elle opère pour son propre fonctionnement.



Soucieuse de mesurer les effets de ses actions visant l’intérêt de toutes ses parties prenantes, Boursorama a répondu au questionnaire de B Lab®, l’organisme indépendant de certification de BCorpTM. Après avoir répondu à plus de 200 questions et au terme de plusieurs mois d’audit, Boursorama obtient la certification B CorpTM avec score de 90,9 points (minimum de 80 points exigés) reconnaissant plus particulièrement les actions et pratiques suivantes selon les 5 grands piliers d’engagement :



Clients :

le modèle économique de Boursorama repose sur l’autonomie et la satisfaction client. Ce positionnement invite l’ensemble des collaborateurs à simplifier la banque tout en répondant à l’ensemble des besoins bancaires de ses 4,7 millions de clients particuliers. Banque en ligne préférée des Français en 2022[1] 1, Boursorama Banque présente le meilleur score de satisfaction clients du secteur bancaire français avec un NPS (Net Promoter Score) de + 36 en 2022[2], et s’adresse au plus grand nombre :



- Boursorama Banque est la banque la moins chère depuis 15 ans[3] ; elle garantit une économie de frais bancaires d’au moins 210€[4] en moyenne par client et par an.



- Labellisée Accessiweb depuis 2020, Boursorama améliore chaque jour l’accessibilité numérique de ses interfaces à ses clients et visiteurs en situation de handicap. Depuis plusieurs années, un ensemble de processus et d’outils compatibles avec les outils de synthèse vocale, les afficheurs braille ou encore les logiciels d’agrandissement a été déployé. Les interfaces du site s’adaptent ainsi aux besoins des clients ayant une déficience visuelle ou un handicap moteur.



Collaborateurs :

les 950 collaborateurs de Boursorama sont le moteur indispensable à la croissance de Boursorama. Leur proposer un travail qui a du sens dans une organisation agile, apprenante, orientée client et favoriser un environnement de travail flexible, stimulant et épanouissant, font partie des priorités de Boursorama. C’est sans doute la raison pour laquelle Boursorama fait partie des 500 meilleurs employeurs en France pour la 4ème année consécutive[5], ces priorités peuvent s’illustrer par :



- Un index d’égalité professionnelle femmes - hommes de 92 et la parité de ses effectifs,



- Une montée en compétences continue de ses collaborateurs (3,5 jours de formation par an et par collaborateur). C’est un levier essentiel pour renouveler l’expérience client et maintenir notre avantage compétitif dans un environnement très réglementé.



- Un accord de télétravail inédit mis en place en 2020 grâce auquel la moitié de ses collaborateurs sont à 90% en télétravail.



Environnement : avec la volonté de significativement réduire son impact environnemental, la Banque a engagé depuis 2018 de nombreuses actions s’agissant :



- Des offres proposées à ses clients d’une part :



o L’augmentation de 2 ans à 5 ans de la durée de vie des cartes bancaires, fabriquées à minima à 75 % en matériaux recyclés



o L’orientation de l’épargne de ses clients vers des placements responsables : 98,5 % des fonds proposés aux clients en Gestion Pilotée relèvent des articles 8 et 9 de la Taxonomie européenne et 3 mandats en Assurance vie et 3 mandats en PERin sont investis à 100% en fonds labélisés ISR (Investissement Socialement Responsable)



o L’incitation de ses clients à s’engager vers la transition énergétique en leur proposant, depuis 2018, un crédit éco-responsable avec une remise systématique de 0,5% sur la grille de taux en vigueur (achat d’un véhicule électrique, financement de travaux d’isolation thermique, etc.).



- Des besoins propres de l’Entreprise pour pouvoir fonctionner d’autre part :



o La mobilité durable : la mise en place du télétravail a réduit de 55 % les émissions de gaz effet de serre[6] sur les trajets domicile-travail ; des places de parking équipées de bornes de recharge et une flotte de vélos et trottinettes électriques sont également proposées gratuitement aux collaborateurs pour les inciter à privilégier les modes de transport alternatifs la mise en place du télétravail qui



o L’économie circulaire : le zéro jetable est de mise dans l’entreprise dans le cadre d’une politique continue de réduction des déchets



o La consommation énergétique : le plan de sobriété mis en place en 2022 a permis une réduction de 16 % de la consommation d’énergie des bâtiments.



o Le numérique responsable : Boursorama est particulièrement attentive à la réduction de son empreinte digitale et à la diffusion d’écogestes (réparation des matériels favorisée, recyclage et don du matériel IT au profit d’associations locales, promotion de comportements responsables, modules de formation en ligne, Label « Digital Ad Trust Display Classique et Vidéo » pour le portail Boursorama.com).



Collectivités :

- L’inclusion financière est un enjeu majeur du leader de l’information économique et financière. Le portail boursorama.com propose de multiples contenus pédagogiques (webinars, vidéos, articles, cotations, conseils, outils pédagogiques selon les profils), accessibles gratuitement aux 47 millions de visites mensuelles[7] et qui permettent de prendre ses décisions de manière autonome, libre et éclairée.



- Boursorama s’attache en outre à travailler avec des fournisseurs et prestataires locaux qui acceptent de respecter sa charte des achats à impact positif.



- L’Entreprise soutient, chaque année, ses associations partenaires comme la Croix Rouge, Action Contre la Faim, Emmaüs Connect ou L’Enfant Bleu, à hauteur de 500 000€.



- Les plats invendus lors du déjeuner au restaurant d’entreprise de Boursorama, sont remis chaque semaine à l’Ordre de Malte, qui les redistribue, avec la mairie de Boulogne-Billancourt, aux personnes les plus précaires de la Ville.



Gouvernance :



- Les dispositifs de luttes contre la corruption, le blanchiment et le financement du terrorisme notamment, aussi bien que la protection des avoirs et des données de ses clients, comme des siens, sont des prérequis indispensables pour Boursorama.



Au-delà de sa feuille de route RSE, Boursorama renforce, à travers cette certification, son engagement et sa volonté de faire preuve de responsabilité et de transparence vis-à-vis de son écosystème.



En rejoignant la Communauté B CorpTM, Boursorama s'engage dans une démarche d'amélioration continue pour garder son label lors de son renouvellement dans 3 ans. Pour cela, l’Entreprise, consciente du chemin qu’il reste à parcourir, va notamment renforcer ses actions en matière de finance durable, enjeu majeur de Boursorama qui ambitionne de compter parmi les acteurs les plus engagés du secteur en matière d’impact environnemental et social.



Pour Benoit Grisoni, Directeur Général de Boursorama : « C’est avec beaucoup de fierté et de responsabilité que Boursorama rejoint la Communauté B Corp. Cette certification est un véritable catalyseur pour les collaborateurs de Boursorama, déjà tous engagés et déterminés à faire progresser les pratiques dans leurs métiers afin de réduire l’impact environnemental et optimiser l’impact social de la banque. Cette certification démontre aussi à nos 4,7 millions de clients, la sincérité et la probité des actions que nous engageons et que nous allons continuer à améliorer dans les années qui viennent pour leur proposer une offre inclusive et durable. »



Selon Augustin Boulot, Délégué général de B Lab® France : « En offrant des taux de prêt réduits pour les projets à faible émission de carbone, la banque Boursorama encourage ses clients à adopter des pratiques compatibles avec les limites planétaires et à être plus conscients de l'impact environnemental de leurs décisions d'achat. Cela peut conduire à une réduction des émissions de gaz à effet de serre de manière concrète. La réalisation d'une économie plus équitable, plus inclusive et plus régénératrice nécessite des efforts de la part de tous les acteurs de la finance. Le score de 90,9 et la volonté de continuer à améliorer leur impact positif font de Boursorama un nouvel adhérent déjà moteur au mouvement B Corp. "



A propos de B CorpTM



B Corp est un mouvement progressiste qui œuvre à transformer l'économie mondiale, afin qu'elle bénéficie à tous les humains et au vivant dont ils font partie. Communauté active et ouverte, elle engage toutes les entreprises volontaires dans une démarche de transformation pour donner vie à une économie plus inclusive, plus équitable et plus régénératrice. Aujourd’hui, B Corp fédère plus de 6 000 entreprises de toutes tailles et tous secteurs dans 74 pays, dont bientôt 300 en France. B Corp fournit gratuitement des outils de pilotage et de mesure d’impact, propose des programmes de mobilisation collective et valorise les meilleures pratiques des entreprises et l'évolution de leur modèle d’affaires à travers un label reconnu à l’international.



A propos de Boursorama

Boursorama, filiale de Société Générale, est un acteur pionnier et leader sur ses trois activités principales : la banque en ligne, le courtage en ligne et l'information financière sur Internet. Depuis 20 ans, la promesse de Boursorama reste la même : simplifier la vie de ses clients au meilleur prix et avec la meilleure qualité de service.



Avec un développement centré sur les nouvelles attentes des clients, simplicité et efficacité, mais aussi sécurité et frais réduits, Boursorama conforte chaque année sa position d’acteur bancaire majeur en France.



Banque la moins chère de France depuis quinze années consécutives, Boursorama a quadruplé le nombre de ses clients depuis 2016 et en compte aujourd’hui 4,7 millions, tout en affichant un taux de recommandation toujours aussi élevé, près de 85% (OpinionWay - décembre 2022). Accessible à tous sans conditions de revenus ou de patrimoine, Boursorama intéresse une population de plus en plus large, de l’offre Freedom pour les mineurs jusqu’à Boursorama Pro pour les entrepreneurs individuels. Boursorama offre une large gamme de produits et services pour répondre aux besoins bancaires des clients : Banque au quotidien, crédits (immobilier, à la consommation, lombard, renouvelable), épargne de précaution, Assurance-Vie, bourse, assurances et bons plans, Boursorama offre un catalogue de 43 produits et services, plus de 1000 fonctionnalités et plus de 100 notifications personnalisées pour simplifier la vie de ses clients au quotidien, en s'appuyant notamment sur les nouvelles technologies.



Employeur engagé dans le développement durable et la RSE, Boursorama compte plus de 900 collaborateurs dont près de 20% en régions, et a été désignée parmi les Meilleurs Employeurs 2023 en France par Capital et Statista.

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.











