Bordier & Cie (France) S.A. annonce l’arrivée de Lionel Deleuze en tant que gérant de fortune

Basé à Paris, il est placé sous la responsabilité directe de Christophe Burtin, Directeur Général de Bordier & Cie (France) S.A.

Lionel Deleuze a débuté sa carrière chez BARCLAYS au début des années 1990 et a évolué dans ce groupe jusqu’en 2015. De 1994 à 2010, il occupe différents postes de directeur d’agences (à Levallois-Perret de 1993 à 2003, à Saint Germain des Prés de 2003 à 2005 puis dans l’agence de Victor Hugo de 2005 à 2010). En 2010 il est nommé Coverage Officer, en charge des relations avec les plus grands clients de Barclays France.

En 2015, il rejoint la Banque Transatlantique en tant que directeur au sein du département Gestion de Fortune, où il créé le département Arts et Media.

En janvier 2022, âge de 54 ans, Lionel Deleuze rejoint Bordier & Cie (France) comme gérant de fortune.



A l’occasion de son arrivée, Christophe Burtin, Directeur Général de Bordier & Cie (France) S.A., a déclaré :

« Nous sommes très heureux d’accueillir Lionel Deleuze en tant que gérant de fortune au sein de notre équipe. Il nous apporte son expérience et ses expertises pointues qui seront de précieux atouts pour les clients privés dont il aura la responsabilité. »



A propos de Bordier & Cie : www.bordier.com & www.bordier.fr

Établie en 1844 à Genève, Bordier & Cie perpétue un service de gestion de fortune privée pour une clientèle suisse et internationale. L’un des plus anciens Banquiers Privés de Suisse, Bordier & Cie n’en est pas moins l’un des plus innovants et dynamiques. Le groupe gère CHF 16 milliards et emploie 270 personnes auprès de son siège à Genève, de ses bureaux en Suisse (Berne, Nyon et Zurich), de sa banque

à Singapour, de ses sociétés de gestion à Paris et Londres et de son bureau de conseillers en investissements à Montevideo. Bordier & Cie offre une gestion de fortune personnalisée à ses clients avec comme mots d’ordre la qualité, la performance et un rapport de confiance unique.