Bordier & Cie (France) S.A. annonce l’arrivée d’Alex Delangle en tant que Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) Bordier & Cie (France) S.A., filiale française de Bordier & Cie, Banque Privée genevoise fondée en 1844,

annonce l'arrivée d'Alex Delangle en tant que Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne

(RCCI). Basé à Paris, il est placé sous la responsabilité directe de Clarisse Goyer, secrétaire générale de

Bordier & Cie (France) S.A.

Après une carrière militaire au sein du 110ème Régiment d'Infanterie de Donaueschingen (Brigade

Franco-Allemande) de 2004 à 2012, Alex Delangle poursuit une licence en droit des affaires avant

d’intégrer le Magistère Juriste d’Affaires Franco-Britannique de l’Université de Rennes 1. Il y réalisera

un LL.M in International Commercial Law à l’Université d’Exeter (Angleterre) et intégrera ensuite le

Master 2 Droit Pénal Financier de l’Université Paris Cergy en 2017.



En 2017, il débute sa nouvelle carrière chez Société Générale en tant que chargé de conformité et

participe aux travaux de mise en application de la Directive MIF II sur le périmètre de la banque de

détail et au traitement des alertes liées aux délits boursiers, comme les abus de marché, la

manipulation de cours, ou les délits d'initiés.



Il rejoint Rothschild & Co Asset Management Europe en tant que Compliance Officer en septembre

2018. Il participe alors activement à la réalisation et au suivi du plan de contrôle interne mais aussi à

la mise en place d’une nouvelle organisation méthodologique de contrôle permanent centralisée au

niveau groupe (RMM). Enfin, il est membre du groupe de travail visant à obtenir la labélisation ISR des

fonds de la société de gestion.



En mars 2022, âgé de 35 ans, Alex Delangle rejoint Bordier & Cie (France) en tant que Responsable de

la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI).



A l'occasion de son arrivée, Christophe Burtin, Directeur Général de Bordier & Cie (France) S.A., a

déclaré : « Nous sommes très heureux d'accueillir Alex Delangle en tant que Responsable de la

Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) au sein de notre équipe. Son profil atypique, sa capacité

d'adaptation, son expertise technique et sa parfaite connaissance des enjeux réglementaires

représentent des atouts appréciables et renforcent la capacité de Bordier & Cie (France) à poursuivre

sereinement sa croissance. »



À propos de Bordier & Cie : www.bordier.com & www.bordier.fr

Établie en 1844 à Genève, Bordier & Cie perpétue un service de gestion de fortune privée pour une

clientèle suisse et internationale. L’un des plus anciens Banquiers Privés de Suisse, Bordier & Cie n’en est

pas moins l’un des plus innovants et dynamiques. Le groupe gère CHF 16 milliards et emploie 270

personnes auprès de son siège à Genève, de ses bureaux en Suisse (Berne, Nyon et Zurich), de sa banque

à Singapour, de ses sociétés de gestion à Paris et Londres et de son bureau de conseillers en

investissements à Montevideo. Bordier & Cie offre une gestion de fortune personnalisée à ses clients

avec comme mots d’ordre la qualité́, la performance et un rapport de confiance unique.



------------------------------------------------------------------------



