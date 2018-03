Bob Moritz est nommé Président du réseau international de PwC

Depuis 2009, Bob E. Moritz dirige le cabinet PwC Etats-Unis en qualité de Président et de Senior Partner. Au cours de son mandat, la priorité a été donnée à l’amélioration du service client, de la notoriété et de l’image de marque de la firme américaine, via la formation et la fidélisation des talents, ainsi qu’au développement des compétences dans l’ensemble des secteurs d’activité.



Entré chez PwC en 1985, Bob Moritz a mené toute sa carrière dans le groupe et il est devenu associé en 1995. Au cours de sa carrière internationale, il a passé trois ans au sein de PwC Japon où il a mené des missions d’audit et de conseil auprès de nombreuses sociétés de services financiers implantées en Europe et aux États-Unis exerçant leurs activités en Asie. A travers les nombreuses responsabilités qu’il a occupées au sein du cabinet, il a notamment été responsable de l’activité d’audit aux États-Unis et a occupé la fonction de Managing Partner pour la région de New-York.



Bob E. Moritz a récemment achevé un mandat de deux ans en qualité de Président du Conseil de direction du Center for Audit Quality, un groupe indépendant sans but lucratif qui vise à renforcer la confiance des investisseurs et celle du public dans les marchés financiers à l'échelle mondiale. Outre cela, il est membre de plusieurs comités de direction dont celui de l'Oswego College Foundation, du Conference Board, de l'Atlantic Council et du Partnership for New York City.



« Le fait qu'il mette clairement l’accent sur toutes les parties prenantes est essentiel pour la réussite future de notre réseau mondial », a déclaré John G. Maxwell, Président du Global Board de PwC. Bob E. Moritz aura à cœur de promouvoir la diversité et l’innovation, deux composantes clés chez PwC.



La nomination de Bob E. Moritz à la tête de PwC International Ltd fait suite au départ à la retraite de Dennis Nally qui était en poste depuis 8 ans. Durant les deux mandats de Dennis Nally, le groupe a connu une période de très forte croissance, grâce notamment à l'acquisition en 2014 du cabinet de conseil Booz & Company.



A propos de PwC France et pays francophones d'Afrique

PwC développe en France et dans les pays francophones d'Afrique des missions d’audit, d’expertise comptable et de conseil créatrices de valeur pour ses clients, privilégiant des approches sectorielles. La raison d'être de PwC est de renforcer la confiance au sein de la société et d’apporter des solutions aux enjeux stratégiques de ses clients. Plus de 208 000 personnes dans 157 pays à travers le réseau PwC partagent idées, expertises et perspectives innovantes au bénéfice de la qualité de service pour leurs clients et partenaires. Les entités françaises et des pays francophones d'Afrique membres de PwC rassemblent 5 000 personnes couvrant 23 pays.

