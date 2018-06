Blockchain Studio a présenté à Viva Tech son logiciel en SAAS sur le stand de Engie

Lors des trois jours du salon, la start-up a reçu une centaine de clients potentiels de sa solution logicielle. Représentants des activités de logistique, énergie, banque, assurance, retail, transport ont répondu présents mais aussi des secteurs moins conventionnels ont approché cette solution logicielle inédite et apprécié ce que cette nouvelle technologie pouvait apporter à chaque business. Tous ont pu vérifier l'accessibilité de la blockchain via cette nouvelle solution.



En moins d'une heure, un déploiement virtuel est rendu possible. Chaque entreprise définit sa problématique sur l'interface intuitive de Blockchain Studio. Les interactions entre les différents acteurs de la transaction sont converties en smart contracts. Cette première prise en main en mode test & learn constitue un formidable outil pédagogique, empirique et prospectif de la Blockchain. Chaque utilisateur peut alors apprécier les gains substantiels en coût et en infrastructure que cette technologie permet.



Qu'est-ce que Blockchain Studio ?



Blockchain Studio est une application SAAS qui permet à toute personne de développer une application sur la Blockchain, même sans en être un expert.

Les entreprises sont conscientes de l'intérêt de la Blockchain dans tous leurs métiers, mais elles n'ont souvent ni la connaissance, ni le personnel pour mettre en œuvre leurs idées. Le développement de ce type d'application nécessite en effet de faire appel à des développeurs spécialisés - une ressource rare et onéreuse pour une technologie aussi disruptive que prometteuse.



Blockchain Studio lève ces freins techniques et permet désormais à n'importe quelle entreprise d'exploiter cette nouvelle technologie, à l'image des outils permettant la création de site web sans savoir coder. Son logiciel permet de guider les utilisateurs pas à pas pour leur permettre de modéliser leur business. Après avoir indiqué le type d'événement, les acteurs, les transactions, la logique, l'application Blockchain Studio génère automatiquement un code que l'utilisateur peut déployer sur la Blockchain de son choix. Sont ensuite générées les interfaces utilisateur, web ou mobile, qui vont permettre d'utiliser et de partager l'application dédiée.



« Blockchain Studio a été créé à l'origine comme support à un concours d'innovation interne chez ENGIE. Nous nous sommes ensuite rendu compte de sa valeur au-delà du groupe » explique Etienne Gehain, Digital Innovation Officer chez Engie.



« Pour se diffuser, une innovation aussi radicale que la Blockchain a besoin de combiner la puissance des grands groupes et l'agilité des startups. Blockchain Studio, joint-venture entre Engie et notre agence dédiée à l'innovation, Futurs.io, est exemplaire de cette approche que nous promouvons », se félicitent Jean-Luc Clamen et Pascal Mennesson, associés et co-fondateurs à la tête du Maltem Consulting Group.



« L'association de ces deux acteurs de l'innovation est un atout majeur pour notre entreprise » confirme Corentin Denoeud, CEO de la société. Les réseaux respectifs de ces deux entités ont permis de recueillir l'intérêt de grands groupes français et étrangers.



Par l'élimination des tiers de confiance et le partage des informations, la Blockchain facilite les échanges de données et de valeurs et sécurise les transactions.

« 40 % de la valeur créée par la blockchain correspond à des business qui n'existent pas encore », fait remarquer Corentin Denoeud. Il ajoute, « Gartner prévoit 175 milliards de création de valeur annuelle en 2025 sur la Blockchain et Blockchain Studio ambitionne de participer activement à cette révolution ».

blockchain-studio.com



À propos d'ENGIE

ENGIE inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers (électricité, gaz naturel, services à l'énergie) pour relever les grands enjeux de la transition énergétique vers une économie sobre en carbone : l'accès à une énergie durable, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique et l'utilisation raisonnée des ressources. Le Groupe développe des solutions performantes et innovantes pour les particuliers, les villes et les entreprises en s'appuyant notamment sur son expertise dans quatre secteurs clés : les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, le gaz naturel liquéfié et les technologies numériques. ENGIE compte 153 090 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d'affaires en 2016 de 66,6 milliards d'euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices internationaux : CAC 40, CAC 40 Governance, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe, DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20)



À propos de Maltem

Maltem est un écosystème spécialisé dans l'accompagnement de ses clients (grands groupes, startups, ONG et associations) pour leur transformation dans la révolution digitale (conseil en organisation, IT, communication/marketing digital, data, innovation, incubation). Organisé en 3 piliers – penser, produire, partager – Maltem milite pour une innovation éthique et responsable, qui mette la technologie au service des défis de notre époque (reduction des inégalités, transition énergétique, co-accélération Sud-Nord). Implanté dans les domaines de la banque/assurance, de l'énergie et des médias, il a notamment pour clients la BNP, le Crédit Agricole, Engie et la Société Générale. Fondé en 2001 par Jean-Luc Clamen et Pascal Mennesson, le groupe compte 1050 collaborateurs dans 12 pays, pour un chiffre d'affaires en 2017 de 100 millions d'euros.