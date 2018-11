Blockchain: New “Services-For-Data” contract for WPO

This is the third and largest Service-for-Data contract signed since the launch of WPO’s 3.0 project in the summer of 2018, bringing the total number of wind turbines to 68 and the portfolio to 135 MW of production under the new model. "As part of the WPO 3.0 project, we provide wind farm and solar park owners with an innovative and unique offer: instead of being paid on a man-hour the basis as it is customary in the industry, this new type of contract allows us to exchange our traditional services for a right to use site production data. This WPO innovation provides our clients' project companies with a new revenue stream that adds value to their production data. This represents a clear and immediate reduction in the operational cost of their wind and solar sites”, explains Barthélémy Rouer, CEO and co-founder of WPO.



Production data is then certified by the WPO Blockchain. Based on this new technology, the company will issue production certificates (named GoCerts) that will offer a secure and irrefutable traceability of the green energy produced. Placed on the market, the property of GoCerts can be transferred via "smart contracts" until their activation. Once activated, the certificates allow their ultimate owner to claim a positive contribution to the development of energy production from renewable sources. "In the end, WPO intends to make its certificates the new international reference, encouraging investment in the production of energy from renewable sources", says Barthélémy Rouer.



Aalto Power’s wind portfolio production will be blockchained by WPO. In total, there are 60 wind turbines, with a net annual output of about 242 GWh. "Thanks to WPO's Services-for-Data contract, we shall benefit from a real reduction in operational costs (OPEX) across our portfolio. These savings will allow our company to invest, already in the short term, in various development projects that we have for our various plants”, says Clément Dalmont, Aalto Power Operations Director. "The new WPO offer is therefore a real lever to boost investment in the renewable energy sector, an accelerator for the energy transition," he concluded.



