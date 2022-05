Blockchain Hub Davos pour discuter de la situation de l’adoption du Web3

CasperLabs, éditeur de premier plan de logiciels de blockchain pour le marché des entreprises, a dévoilé aujourd’hui le programme de l’événement Blockchain Hub Davos, qui aura lieu du 23 au 25 mai à Davos, en Suisse. Blockchain Hub Davos est un espace qui réunira esprits créatifs décentralisés, investisseurs, entreprises, fondateurs, autorités prestigieuses et décideurs politiques, pour réseauter et discuter de la situation actuelle de la blockchain, ainsi que de son avenir.



« La technologie blockchain a évolué à tel point que la grande majorité des entreprises et gouvernements du monde entier examinent activement des cas d’utilisation, ou les exécutent d’ores et déjà. Il s’agit d’une plateforme d’entreprise transformatrice, qui modifie le paysage économique mondial », a déclaré Mrinal Manohar, PDG et cofondateur de CasperLabs. « Au cours de trois jours de programmation réfléchie, nous allons aborder les défis et solutions du monde réel qui renforceront la confiance dans la blockchain en tant qu’élément commercial essentiel pour les entreprises. »



Les thèmes et événements qui seront abordés à l’occasion de Blockchain Hub Davos, incluent :



23 mai 2022

Actifs numériques sur la scène internationale



Présentations à l’honneur :



« Innovation, normes et réglementations : Favoriser les actifs numériques à grande échelle » (Innovation, Standards and Regulation: Enabling Digital Assets at Scale)

Intervenants : Ramesh Ramadoss, membre du conseil d’administration de l’IEEE Standards Association (modérateur) ; Eva Kaili, vice-présidente du Parlement européen ; John deVadoss, membre du conseil d’administration du Global Blockchain Business Council ; Sheila Warren, du Crypto Council for Innovation.



« La situation de la crypto en 2022 » (The State of Crypto in 2022)

Intervenants : Todd Goergen, fondateur et président exécutif de MAKE International, Inc. ; Brock Pierce, président du conseil d’administration de la Bitcoin Foundation



24 mai 2022

Adoption de la blockchain par les entreprises et les gouvernements



Les présentations et discussions à l’honneur incluent :

« Un avenir bâti sur la confiance : Comment les entreprises considèrent la blockchain et la sécurité » (A Future Built on Trust: How Businesses are Thinking About Blockchain and Security)

Intervenants : Nitin Gaur (modérateur), directeur général de State Street Digital ; Shyam Nagarajan, associé exécutif Web3 et durabilité chez IBM Blockchain ; Medha Parlikar, cofondatrice et directrice technologique de CasperLabs ; Charles Okochu, directeur principal du développement commercial chez Amazon Managed Blockchain.



« Le nouveau chapitre de la blockchain : Rencontrez Casper » (Blockchain’s Next Chapter:: Meet Casper)

Mrinal Manohar, président-directeur général de CasperLabs



25 mai 2022

NFT, MÉTAVERS ET JEUX VIDÉO



Les principaux événements et présentations incluent :



« Les NFT pour la mode : Au-delà des FOMO (NFTs for Fashion: Beyond the FOMO)

Intervenants : Andrea Abrams (modératrice), fondatrice et directrice du métavers chez PHYGICODE, et directrice de la stratégie chez Faith Tribe DAO ; Wahid Chammas, cofondateur et président de Faith Tribe DAO ; Maria Buccellati, présidente de la marque de mode Faith Connexion et cofondatrice et directrice artistique de Faith Tribe DAO ; Mario Nawfal, fondateur et PDG de NFT Technologies, et fondateur d’IBC Group International Blockchain Consulting ; Ruben Singer, styliste de mode américain renommé et directeur artistique de PHYGICODE.



« Pas pour les âmes sensibles : Le parcours d’un investisseur dans la crypto » (Not for the Faint of Heart: The Journey of a Crypto Investor)

Intervenants : David Branch, président de Consensus Capital ; Anthony Scaramucci, fondateur et associé directeur de SkyBridge Capital ; Michael Casey, directeur des contenus chez CoinDesk (modérateur)



Pour consulter le programme complet des événements de Blockchain Hub Davos, rendez-vous sur blockchainsummit.ch



À propos de CasperLabs

CasperLabs, un éditeur de premier plan de logiciels de blockchain pour le marché des entreprises, réinvente la blockchain grâce à une solution durable. La société fournit également des services de développement, d’assistance et de conseil aux organisations s’appuyant sur le réseau Casper. Guidé par les principes de l’open source, CasperLabs s’engage à soutenir la prochaine vague d’adoption de la blockchain parmi les entreprises, et à fournir aux développeurs un cadre fiable et sécurisé pour créer des applications blockchain privées, publiques et hybrides. Son équipe possède une expérience approfondie des technologies d’entreprise, avec des anciens membres d’organisations telles que Google, Adobe, AWS, Dropbox et Microsoft, qui ensemble cumulent plus de cent années d’expérience.

www.casperlabs.io