Bleu Blanc Ciel : l'animation au camping, un enjeu de taille

L’offre des animations dans les campings s’est en effet considérablement intensifiée afin de gagner les faveurs des milliers de familles françaises et étrangères venant planter leurs tentes chaque été. Des familles constituées d’enfants, d’adolescents et d’adultes, dont les désirs sont parfois contradictoires, mais qu’il faut toutefois satisfaire. Afin d’élaborer un programme d’animations diverses et variées, les directeurs de camping peuvent se tourner vers des experts comme la société Bleu Blanc Ciel.D’après plusieurs sondages, le choix du camping se porte sur plusieurs critères : le confort, le repos, la convivialité, le dépaysement ou encore le budget. Mais surtout la recherche d’activités pour tous, innovantes, et dynamiques. Les campings doivent donc proposer un large panel d’animations afin de satisfaire les vacanciers. Collaborer avec des professionnels de l’animation comme la société prestataire Bleu Blanc Ciel, assure aux structures des activités sur-mesure, évolutives et qui répondent aux attentes de toutes les cibles.La société prestataire en animation touristique Bleu Blanc Ciel propose aux campings une formule d’animations clé en main. Cette offre permet à un directeur de structure de gagner un temps précieux tout en étant sûr de la qualité des animations organisées au sein du camping. Avoir un seul interlocuteur qui gèrera tout de A à Z permet également d’assurer une cohérence et une complémentarité dans le programme d’activités.Les équipes Bleu Blanc Ciel élaborent en premier lieu le cahier des charges en fonction des attentes du camping. Le groupe assure ensuite le recrutement, la gestion et la formation de l’équipe d’animateurs professionnels. La rédaction hebdomadaire des plannings, la mise à disposition du matériel et le lancement des animations entrent également dans les compétences du prestataire. En fin de mission, Bleu Blanc Ciel prend le temps de faire un bilan afin de recenser la satisfaction des clients et repérer les pistes d’améliorations potentielles.La clientèle des campings est le plus souvent familiale. Il convient donc de ne laisser personne de côté en proposant des activités qui plaisent à tous. Les spectacles et animations doivent être adaptés aux enfants comme à leurs parents. Elles doivent également captiver les adolescents, public exigeant s’il en est. La société Bleu Blanc Ciel en a bien conscience et propose un programme d’animations sur-mesure, pour le plaisir des vacanciers.Club enfants et Club ados, sports, remise en forme, soirées et spectacles… Les clients bénéficient d’animations pour tous les goûts et tous les âges. Des activités encadrées par des équipes compétentes et polyvalentes. Les animateurs Bleu Blanc Ciel ont en effet l’expérience requise pour faire face à toute situation, à tout public, tout en composant avec l’environnement du camping.