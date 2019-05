Blancrème lève des fonds pour accélérer sa croissance et se développer à l’international

Ce programme sur-mesure permet aux entreprises en croissance de bénéficier d’un accompagnement intensif de plusieurs mois avec des coachs et des mentors dédiés. A cette occasion, le fonds Normandie Participations et le Crédit Agricole Innov in Normandie ont rejoint les actionnaires historiques (Investessor, Sibessor 2, Normandie BAs) afin de soutenir par une levée de fonds en pre-capital-développement la nouvelle dynamique.



La marque 100% française qui allie bien-être, beauté et gourmandise, propose des soins corps, des soins visage, ainsi qu’une gamme bain/douche et massage, présentés dans des flacons gastronomiques. Blancrème proposera également une gamme dédiée à l’hôtellerie et aux maisons d’hôtes. Créée initialement dans une seule boutique en propre puis repérée par le Printemps Haussmann, la startup a rapidement séduit d’autres enseignes telles que Une Heure pour Soi ou Oïa Beauté, tout en développant sa présence à l’échelle internationale.



« La création d’une marque demande autant d’énergie entrepreneuriale que de fonds. Les fondateurs ayant largement prouvé, depuis la création de la société, qu’ils ne manquaient ni d’énergie, ni d’endurance et ni de volonté, il est apparu naturel aux actionnaires historiques d’apporter une nouvelle fois, et sur la durée, l’accompagnement et les financements nécessaires au développement. Avec l’entrée dans le capital d’un fonds et d’une banque aux côtés des Business Angels, la chaîne du financement se consolide progressivement pour amener la société de la création au succès», indique Julien Dubois, Président de WeLikeStartup qui a piloté la levée auprès des Business Angels Investessor.



« Après avoir atteint un premier palier en termes de chiffre d’affaires, Blancrème se donne désormais les moyens de se développer, notamment à l’international avec l’ouverture à de nouveaux marchés gigantesques comme la Chine par exemple et friands de nos produits à la française », précise Nicolas Guibert, cofondateur de la société.



A propos de Investessor : créée en 1999, reconnue d’intérêt général et aujourd’hui forte de 335 Membres actifs en réseau, Investessor est la première association de Business Angels de France. En 2018, les Business Angels Investessor, en direct ou via leur Société d’Investissement (Sibessor 2), ont accompagné et financé 18 startups fort d'une croissance de +32% de leurs investissements. Investessor, avec Sibessor 2, WeLikeStartup (Société de conseil), WeRaiseStartup (Accélérateur de levée de fonds), Win-up (Fonds de dotation) et le Club des Business Angels Indépendants, forment le premier réseau de financement en capital-innovation de France qui répond chaque année à plus de 2.000 entrepreneurs, examine plus de 1.000 dossiers, sélectionne 500 entrepreneurs pour présentation à ses investisseurs et accompagnement. Près de 20 ans après la création de Investessor, entité pionnière de ce Réseau, plus de 250 entreprises ont été financées.

investessor.fr