Blanchiment d'argent - L'affaire Fowler Oldfield. Quelles leçons en tirer pour le secteur financier ? Par Ben Tutt, FinCrime Threat Intelligence Lead, BAE Systems Applied Intelligence.

NatWest, la plus grande banque commerciale du Royaume-Uni, anciennement connue sous le nom de Royal Bank of Scotland (RBS), a été condamnée à une amende de 256 millions de livres sterling en décembre 2021 après avoir plaidé coupable sur trois chefs d'accusation pour n'avoir pas surveillé de manière adéquate les comptes de ses clients et n'avoir pu détecter des signes de blanchiment d'argent entre 2012 et 2016.



Fowler Oldfield, une bijouterie fondée à Bradford en 1897, avait blanchi de l'argent liquide à raison d'un million de livres par semaine avec l'aide de NatWest. Les spécialistes de BAE Systems Applied Intelligence ont examiné de plus près la façon dont les blanchisseurs d'argent ont conduit cette affaire, pourquoi ils sont passés inaperçus pendant si longtemps et quelles leçons peuvent être tirées pour le secteur bancaire.



Comment Fowler Oldfield a-t-il procédé pour blanchir de l'argent ?



Pour comprendre comment Fowler Oldfield a pu utiliser NatWest pour blanchir des sommes aussi importantes sans passer par le fisc, il est nécessaire d'examiner de plus près le système de fraude de Fowler Oldfield. La fraude s'est déroulée comme suit. Un total de 365 millions de livres sterling a été versé sur un compte ouvert chez NatWest le 11 novembre 2011 par un client sur une période de cinq ans, dont 264 millions en espèces. Il est difficile d'imaginer que cela ait pu être autre chose que du blanchiment d'argent. Pourtant, les fraudeurs n'ont pas été inquiétés pendant des années. Les raisons en sont nombreuses, mais trois facteurs sont particulièrement significatifs : une évaluation incorrecte des risques entraînant des contrôles trop faibles, un changement dans le profil de Fowler Oldfield et le rôle du gestionnaire de NatWest responsable du compte Fowler Oldfield.



Une évaluation incorrecte des risques entraîne un affaiblissement des contrôles



Le compte ouvert par Fowler Oldfield chez NatWest s'est vu initialement attribuer une cote de risque "élevée". Le 7 décembre 2013, la nature de l'activité de Fowler Oldfield a été modifiée dans le système de la banque, passant de " Métaux précieux " à " Métaux et minerais métalliques en gros ", ce qui, combiné à d'autres facteurs d'atténuation du risque tels que la juridiction de Fowler Oldfield, peut avoir entraîné une baisse de la note de risque de " élevée " à " faible ". Le résultat a été un affaiblissement de la densité des contrôles.



Un changement de profil du client incorrectement évalué



Les banques ont du mal à détecter les changements qui surviennent dans le profil d'un client. De nombreuses vérifications initiales sont effectuées lors de l'intégration d'un client, mais des changements d'activité peuvent survenir progressivement. Dans le cas de Fowler Oldfield, à son apogée, 2 millions de livres sterling par jour affluaient sur son compte sous forme de dépôts en espèces. Ce n'était pas le cas au début et cela n'a commencé qu'après deux ans. En fait, Fowler Oldfield a été accepté comme client à la condition qu'aucun argent liquide ne soit déposé dans les agences NatWest. Ce changement dans le comportement du client a été noté mais expliqué sans lancer d'enquête sur cette base, connue sous le nom d'Event Driven Review (EDR : examen déclenché par événement), pour savoir pourquoi ce changement s'est produit et s'il était légitime.



Un gestionnaire de compte excessivement confiant



C'est peut-être le cœur de cette affaire. Le gestionnaire de compte de NatWest responsable de Fowler Oldfield a réussi à apaiser toutes les inquiétudes portant sur un éventuel blanchiment d'argent. Entre novembre 2013 et mars 2016, 11 déclarations de soupçons internes de blanchiment d'argent ont été déposées concernant les activités de Fowler Oldfield - les suspects allaient des directeurs d'agence aux collègues du département des enquêtes financières. En revanche, aucune déclaration de soupçon externe n'a été déposée. Cela est dû en partie au directeur de compte qui ne prenait pratiquement jamais de congé, surveillait toutes les transactions et, si le système lançait une alerte, convainquait ses collègues de NatWest que les transactions étaient légitimes ou que le comportement était conforme aux attentes. Après la découverte de l'affaire, le gestionnaire de compte a été arrêté par la police et licencié par NatWest. Le jugement de décembre 2021 indique : "Les politiques et procédures du groupe n'ont pas veillé à ce que le personnel ne se repose pas excessivement sur les gestionnaires de comptes lors de l'examen d'une activité suspecte sur un compte client."



Quelles leçons tirer de l'affaire Fowler Oldfield ?



La condamnation de NatWest ne signifie pas que le personnel ne savait pas à quoi s'attendre, ni que les procédures de NatWest étaient fondamentalement défectueuses. De nombreuses personnes ont fait part de leurs inquiétudes, mais malgré cela, les fraudeurs ont pu poursuivre leurs activités criminelles pendant bien trop longtemps. Mais étant donné que les banques du monde entier dépensent 12 milliards de dollars par an pour se conformer aux règles de la criminalité financière, mais que seulement un à deux pour cent des activités suspectes détectées sont d'une valeur immédiate pour les services de répression, le secteur peut apprendre beaucoup de l'affaire Fowler Oldfield.



Une leçon fondamentale pour le secteur est que chaque ligne de défense d'une banque contre le blanchiment d'argent est à la fois une occasion de détecter une activité criminelle et une occasion d'échouer ou d'être trompé. Une classification erronée ici, un gestionnaire trop confiant là, et même le comportement le plus flagrant peut passer inaperçu. Par conséquent, l'une des leçons à tirer est la nécessité de mettre régulièrement à jour les profils des clients, de moins compter sur les gestionnaires de comptes pour évaluer les risques, d'identifier avec précision le type d'activité des clients et de procéder à des évaluations approfondies des risques.











