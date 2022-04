BlackLine fait l’acquisition de FourQ pour révolutionner la gestion financière interentreprises Le leader de la modernisation de la fonctions comptable enrichit son portefeuille de solutions interentreprises avec des fonctionnalités avancées en matière de fiscalité et de conformité statutaire.

BlackLine (Nasdaq : BL), leader mondial de la digitalisation des fonctions comptable et financière, annonce le rachat de FourQ Systems, entreprise technologique de premier plan spécialisée dans la gestion des finances interentreprises. BlackLine renforce ainsi son offre de comptabilité interentreprises et conforte son statut de fournisseur de référence pour les contrôleurs financiers, en automatisant de bout en bout des processus comptables traditionnellement effectués manuellement pas les équipes. Grâce à cette opération, BlackLine accélère également la mise en œuvre stratégique de la transformation et de la modernisation des fonctions comptable et financière dans leur globalité.



Le commerce international, les fusions-acquisitions et les changements constants de réglementations fiscales donnent toujours plus de fil à retordre aux professionnels des départements comptables et financiers. Dans ce contexte, la comptabilité interentreprises est devenue un processus particulièrement chronophage, au point de se retrouver désormais sous le feu des projecteurs. La complexité inhérente à cette activité créée en effet un environnement difficile à gérer pour les entreprises cherchant à moderniser leurs fonctions comptable et financière. Avec le rachat de FourQ, BlackLine contribuera à réduire cette complexité et permettra à ses clients de mettre en œuvre une stratégie efficace en matière de fiscalité à l’échelle mondiale.



Conçu par des experts, le logiciel de FourQ automatise le traitement des finances et de la comptabilité interentreprises, et aide ainsi les entreprises à optimiser leurs activités au niveau international. Cette technologie leur permet de gagner en productivité et en rendement, en améliorant les processus interentreprises de facturation, de règlement et d’optimisation fiscale.



« La comptabilité interentreprises est l’une des tâches les plus chronophages pour les services financiers des multinationales. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la plupart des entreprises s’appuient encore sur des processus traditionnels, manuels et répétitifs. Elles se retrouvent ainsi exposées à des coûts superflus, à des risques de défaut de conformité considérables, et peinent à saisir des opportunités précieuses sur le plan fiscal par exemple, ou qui pourraient leur permettre d’accroître leurs fonds de roulement » déclare Marc Huffman, CEO de BlackLine. « La gestion comptable et financière doit gagner en agilité pour s’adapter aux fluctuations des marchés et à l’évolution des exigences réglementaires. Malheureusement, les équipes dédiées sont souvent submergées par des tâches transactionnelles et autres litiges entre diverses entités d’un même groupe. Les défis inhérents aux processus interentreprises ne sont pas nouveaux, mais face à des modèles économiques toujours plus complexes et à des cadres réglementaires plus stricts, les solutions capables de soutenir leur transformation font l’objet d’une demande plus forte que jamais. »



La technologie de FourQ complète les fonctionnalités existantes de BlackLine avec des capacités de gestion fiscale avancées, mais aussi de mise en conformité en matière de reporting légal et de prix de transfert. Les entreprises peuvent ainsi mieux mettre en œuvre et optimiser leurs stratégies au niveau mondial et créer de la valeur de manière significative. En assurant leur conformité avec les législations fiscales (y compris les nouvelles exigences en matière de facturation électronique), en optimisant leurs taux effectifs d’imposition, et en réduisant leur exposition au risque de change, elles accélèrent alors leurs fonds de roulement et leur rentabilité.



« FourQ et BlackLine partagent une même vision : optimiser les activités internationales de leurs clients dans le but d’accroître leur rentabilité et leur rendement, tout en permettant aux équipes comptables et financières de se concentrer sur les aspects stratégiques de leur travail » déclare Varun Tejpal, cofondateur et CEO de FourQ, et dorénavant directeur général des processus interentreprises chez BlackLine. « Parallèlement, FourQ répond à un besoin concret grâce à une solution hautement complémentaire avec la plateforme complète de gestion des opérations financières de BlackLine. Nous sommes impatients d’aider les entreprises à éviter les casse-têtes liés à de mauvaises pratiques en matière de comptabilité.»



L’acquisition de FourQ par BlackLine a été réalisée le 26 janvier 2022 pour 165 millions de dollars. En outre, jusqu’à 75 millions de compléments indexés sur les bénéfices futurs devront être versés au cours des trois prochaines années, selon les résultats obtenus. BlackLine a financé l’opération à l’aide de sa trésorerie existante.



À propos de BlackLine

Les entreprises se tournent vers BlackLine (Nasdaq : BL) pour révolutionner des processus comptables traditionnels et manuels désormais impossibles à soutenir. Ses solutions cloud de gestion des opérations financières et son service client leader permettent aux organisations de moderniser leur comptabilité en unifiant leurs données et processus ; en automatisant les tâches répétitives ; et en augmentant la fiabilité de leurs états financiers grâce à une visibilité accrue. BlackLine propose des solutions de gestion et d’automatisation de la clôture financière, des comptes clients et des processus comptables interentreprises. Ces solutions aident les moyennes et grandes entreprises de tous les secteurs à optimiser, accélérer et mieux contrôler leur comptabilité.



Plus de 3 700 clients font confiance à BlackLine pour accélérer leur clôture financière en s’appuyant sur des résultats complets et précis. L’éditeur est un pionnier sur le marché des solutions cloud de clôture financière, et est reconnu comme le leader du secteur par ses clients sur divers sites de premier plan d’avis d’utilisateurs finaux, à l’image de Gartner Peer Insights, G2 et TrustRadius. BlackLine est une société internationale opérant depuis de grands centres d’affaires à travers le monde — Los Angeles, New York, baie de San Francisco, Londres, Paris, Francfort, Tokyo, Singapour et Sydney.



blackline.com



