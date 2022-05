BlackLine Modern Accounting Playbook (MAP) est désormais disponible en France L’offre MAP permet aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) de moderniser leur fonction finance et comptabilité.

Cette expansion inclut le programme ‘Solution Provider Partner’ qui permet aux sociétés de conseils de rejoindre le programme partenarial de BlackLine.



BlackLine, Inc. (Nasdaq : BL) annonce la disponibilité en France de son offre Modern Accounting Playbook (MAP). Cette offre permet aux ETI françaises de moderniser leur fonction Finance en automatisant leurs contrôles financiers grâce à une approche rigoureuse, et ainsi gérer les clôtures financières en toute sérénité. Déjà utilisé avec succès par plus de 3 800 organisations BlackLine MAP sera désormais disponible pour une clientèle d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) en France mais aussi en Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie-Pacifique.



BlackLine MAP met la comptabilité moderne à la portée des ETI, en leur permettant de créer un maximum de valeur en un minimum de temps. Grâce à une technologie cloud native, à des fonctionnalités automatisées prédéfinies, et à un modèle de déploiement optimisé, l’offre permet de réduire considérablement les délais de mise en œuvre et d’accélérer la création de valeur. BlackLine MAP offre un processus packagé et reproductible, incluant les meilleures pratiques en matière d’intégration d’ERP, d’extraction de données, de listes de contrôle de clôture financière, de modèles de rapprochements, de suivi des opérations de clôture, de rapports, de tableaux de bord, ou encore de processus de validation. Les fonctionnalités essentielles et évolutives permettront aux entreprises de taille intermédiaire de moderniser leur fonction finance et comptabilité rapidement, tout en adoptant une stratégie de croissance évolutive.



« La mise en œuvre s’est faite rapidement et sans accroc. Il nous a suffi d’un mois pour commencer à effectuer des rapprochements de comptes dans BlackLine », déclare Liana Clarke, vice-président et contrôleur des finances chez StackPath, spécialiste dans le réseau de diffusion de contenu de site. « BlackLine simplifie les processus comptables du quotidien et rend les clôtures financières mensuelles plus structurées. Désormais, nous nous appuyons sur eux pour effectuer notre clôture comptable en étant sûrs de nos chiffres. »





Quelques autres commentaires d’ETI déjà utilisatrices :



• « Formidable- [BlackLine] est simple d’utilisation, automatise les validations pour les collaborateurs en télétravail, et fournit rapidement des données précises. Tout cela avec de solides outils de reporting. » – Contrôleur financier adjoint

• « Automatisation, précision et transparence - Outre sa plateforme remarquablement bien conçue et prête à l’emploi, BlackLine offre la possibilité de personnaliser des règles de gestion, des worfklows, des contrôles d’accès et des environnements de travail en réduisant au minimum les coûts, le temps et les efforts nécessaires. » – Administrateur, secteur matériel informatique

• « L’optimisation grâce à BlackLine- BlackLine s’occupe d’une bonne partie du travail manuel à votre place ! La fonction de justification des transactions est formidable : elle réduit considérablement le temps passé sur le calcul et le rapprochement des comptes » – Comptable Général

• « Un processus de clôture optimisé- Nous utilisons BlackLine pour notre clôture mensuelle, et l’outil de justification pour automatiser des rapprochements jusque-là très manuels et impliquant un volume de transactions élevé. BlackLine nous a ainsi permis de gagner en rendement, en réduisant le temps passé à effectuer des rapprochements sur Excel. » – Comptable Générale – Secteur IT



Afin de continuer à favoriser la réussite de ses clients, l’entreprise étend également son programme « Solution Provider Partner Program », pour y inclure l’offre BlackLine MAP en EMEA et en Asie-Pacifique. Tout un réseau de partenaires, dont BlueBridge One et Eclipse (en EMEA), et Fusion5 et Tridant (en Asie-Pacifique) ont choisi d’y prendre part dans le but de soutenir des projets de mise en œuvre, et d’offrir plus rapidement une valeur ajoutée aux clients.



« Nous sommes ravis de la disponibilité mondiale de programme partenarial pour accélérer la réussite de nos clients », déclare Mel Zeledon, vice-président des partenariats et réseaux de distribution chez BlackLine. « BlackLine MAP permet de gagner un temps précieux lors de la clôture financière, et renforce l’intégrité des états financiers. Les ETI peuvent ainsi publier plus rapidement leurs résultats, prendre de meilleures décisions opérationnelles, et diminuer leurs risques organisationnels. Nous avons hâte de travailler avec nos clients en EMEA et en Asie-Pacifique, et de moderniser leur processus de clôture mensuelle avec le soutien de nos nouveaux partenaires. »



À propos de BlackLine

Les entreprises se tournent vers BlackLine (Nasdaq : BL) pour standardiser et automatiser des processus comptables traditionnels et manuels. Ses solutions cloud et son service client premium permettent aux organisations de moderniser leur comptabilité en unifiant leurs données et processus ; en automatisant les tâches répétitives ; et en augmentant la fiabilité de leurs états financiers grâce à une visibilité accrue. BlackLine propose des solutions de gestion et d’automatisation de la clôture financière, des comptes clients et des processus comptables « intercos ». Ces solutions aident les entreprises de tout secteur à optimiser, accélérer et mieux contrôler leur comptabilité.



Plus de 3 800 clients font confiance à BlackLine pour accélérer leur clôture financière en s’appuyant sur des résultats complets et précis. L’éditeur est un pionnier sur le marché des solutions cloud de clôture financière, et est reconnu comme le leader du secteur par ses clients. Consultez leurs avis sur Gartner Peer Insights, G2 et TrustRadius. BlackLine est une société internationale présente à travers le monde — Los Angeles, New York, San Francisco, Londres, Paris, Francfort, Tokyo, Singapour et Sydney.



blackline.com



