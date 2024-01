Bitpanda, plateforme européenne de trading en ligne, annonce son partenariat avec FC Bayern Munich

Les deux acteurs partagent la même philosophie : une stratégie orientée résultats soutenue par un fort mental et l’ambition de s’améliorer sans cesse.



Ce partenariat constitue une étape clef pour Bitpanda, renforçant ainsi son positionnement de leader sur son marché et sa présence en Europe.



En plus d’une large exposition télévisuelle, le partenariat comprend des options permettant de mobiliser des joueurs dans le cadre de ce partenariat.



Le lancement officiel du partenariat Platine aura lieu ce jour, vendredi 12 janvier 2024 dans le cadre du match de Bundesliga entre le FC Bayern Munich et le TSG Hoffenheim.



La licorne autrichienne de la fintech Bitpanda a noué un partenariat avec le géant du football allemand et devient le partenaire crypto exclusif du FC Bayern Munich. La principale plateforme européenne en ligne de trading et l’un des clubs de football les plus importants et prospères d’Europe annoncent ce partenariat juste à temps pour la reprise de la saison, ce qui permet à la fintech viennoise de souligner une nouvelle fois sa position de leader sur le marché local.



A partir de janvier 2024, Bitpanda bénéficiera d’une large exposition télévisuelle, d’une grande visibilité au sein et autour de l’Allianz Arena, et aura l’opportunité de travailler avec les joueurs dans le cadre de missions de branding plus larges. Grâce aux accords signés, la fintech et le club de football aligneront leurs marques pour promouvoir une croissance commune.



Le partenariat a été finalisé fin 2023 dans les locaux du FC Bayern Munich. Eric Demuth (cofondateur et CEO de Bitpanda), Lukas Enzersdorfer-Konrad (PDG adjoint de Bitpanda), Jan-Christian Dreesen (PDG du FC Bayern Munich AG), Michael Diederich (CFO du FC Bayern Munich AG) et Andreas Jung (CMO du FC Bayern Munich AG) ont échangé sur les synergies entre le FC Bayern Munich et Bitpanda, ainsi que sur les attentes et les ambitions communes de cette collaboration.



S’exprimant sur le partenariat, Eric Demuth, cofondateur et CEO de Bitpanda, a souligné les ambitions fortes des deux parties : « Le FC Bayern Munich et Bitpanda partagent un esprit combatif et la volonté de s’améliorer quotidiennement.

Dès le début, Bitpanda a cherché à montrer la voie et à instaurer une certaine confiance dans l’industrie de la crypto, en tant que véritable modèle de régulation. Après des années de travail acharné, nous avons acquis une position de leader sur notre marché en Europe. Le FC Bayern Munich a conservé une position dominante pendant des décennies, en restant fidèle à ses principes et en assurant une viabilité financière, pour la plus grande satisfaction des supporters à travers toute l’Europe. Pour nous, ces valeurs partagées constituent la base parfaite d’un partenariat à long terme. »



Pour Jan-Christian Dreesen, CEO du FC Bayern Munich AG, une chose est sûre : « Bitpanda est synonyme de qualité et de perspective à long terme. Tout comme le FC Bayern Munich, Bitpanda est le leader du marché dans son domaine. Nous voulons atteindre nos objectifs ensemble à l’avenir. »



Andreas Jung, CMO du FC Bayern Munich AG, ajoute : « Bitpanda correspond parfaitement aux exigences et attentes du FC Bayern Munich : deux marques fortes, créateurs de modèles, qui s’unissent. »



Thomas Romain, Directeur Commercial France de Bitpanda commente : « Ce partenariat est une étape supplémentaire et clé dans notre plan de développement en Europe et nous sommes heureux de travailler aux côtés de cette institution prestigieuse pour faire connaitre la marque Bitpanda. Le football rassemble les masses et nous espérons sincèrement que ce partenariat rassemblera aussi les fans autour des sujets d’investissements et plus particulièrement des sujets cryptos qui s’annoncent bouillants en ce début d’année. »



Bitpanda fera sa première apparition en tant que partenaire Platine, aujourd’hui, vendredi 12 janvier 2024 lors du match de Bundesliga du FC Bayern Munich contre le TSG Hoffenheim à l’Allianz Arena et sera mis à l’honneur au sein du Stade et dans ses alentours.



Plus de 4 millions d’investisseurs en Europe

Il y a un an, Bitpanda Asset Management GmbH, la filiale allemande du groupe Bitpanda, est devenue la première plateforme d’investissement de détail européenne à répondre aux exigences de surveillance réglementaires strictes de la BaFin, et a reçu une licence de l’autorité de surveillance financière allemande BaFin pour la conservation et la négociation pour compte propre de crypto-monnaies.

Bitpanda est considéré comme le fournisseur du plus grand nombre de licences et d’enregistrements en Europe.

Bitpanda a atteint le cap des 4 millions d’utilisateurs en 2023 et détient environ 10% des Français qui ont acheté de la crypto.



Le plus large choix d’actifs numérique en Europe

Bitpanda propose à travers sa plateforme d’investissement plus de 3 000 actifs numériques, dont plus de 350 crypto-actifs, d’innombrables actions, ETF, métaux précieux et matières premières. Cela en fait la plateforme disposant d’une des gammes les plus complètes d’actifs numériques disponibles en Europe. Parallèlement, Bitpanda est l’une des plateformes de crypto les plus réglementées d’Europe, offrant ainsi à ses utilisateurs le plus haut niveau de sécurité et de fiabilité du marché.