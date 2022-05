Bitpanda lance le Staking, permettant aux investisseurs de gagner jusqu'à 27% de taux d'intérêt annuel sur des crypto-actifs sélectionnés La principale plateforme européenne d'investissement numérique Bitpanda lance Bitpanda Staking, donnant à tous les investisseurs la possibilité de gagner jusqu'à 27% de revenus supplémentaires sur des portefeuilles de crypto sélectionnés, en un seul passage dans l'application ou la plateforme web.

➔ La licorne européenne de la fintech Bitpanda lance le Staking, qui donne aux investisseurs la possibilité de gagner jusqu'à 27% de TAEG (taux annuel effectif global) sur des crypto-actifs sélectionnés, en un seul clic dans l'application ou la plateforme web.

➔ Les actifs placés sur Bitpanda ne sont pas verrouillés et sont accessibles aux investisseurs à tout moment, quand ils le souhaitent.

➔ Les utilisateurs de Bitpanda recevront des récompenses pour leurs actifs mis en jeu sur une base hebdomadaire, sans période d'échauffement, indépendamment de la façon dont la blockchain distribue les récompenses.

➔ La sélection initiale de pièces pour le staking Bitpanda comprend onze pièces, dont ADA, TRX et XTZ ; une extension est prévue tout au long de l'année.



En termes simples, le staking est un moyen de gagner des récompenses en faisant participer certaines crypto-monnaies aux opérations qui se déroulent sur la Blockchain. Cela n'est possible que pour les crypto-monnaies qui fonctionnent selon un mécanisme appelé "proof-of-stake", un moyen de garantir que les transactions soient vérifiées et sécurisées. La blockchain met à profit les crypto-monnaies mises en jeu : elles font partie de ce processus et reversent des récompenses à leurs détenteurs, de la même manière qu'un compte épargne verse des intérêts à ses titulaires.



Le Staking est l'une des services les plus demandés par la communauté Bitpanda, puisqu'il offre des récompenses aux investisseurs désireux de miser des crypto-actifs sélectionnées. À ce jour, plus de 3M d'utilisateurs Bitpanda peuvent gagner des récompenses hebdomadaires sur leurs actifs, sans connaissance technique préalable et en toute sécurité grâce aux normes de réglementation et de conformité proposées par la licorne fintech. Tout cela avec une touche d'innovation.



Pas de période de blocage, pas de période d'échauffement



Tous les actifs placés sur Bitpanda ne sont pas verrouillés et sont accessibles à tout moment. Cela signifie que les utilisateurs de Bitpanda peuvent accéder aux crypto-monnaies qu'ils ont placées quand ils le souhaitent. Sans période d’échauffement, les investisseurs commencent à gagner de l'argent à partir du moment où ils choisissent de miser leurs crypto-monnaies, jusqu'au moment où ils décident de se désengager.



Récompenses hebdomadaires à partir de maintenant



Les utilisateurs de Bitpanda recevront des récompenses pour leurs actifs jalonnés une fois par semaine, indépendamment de la manière dont la blockchain distribue les récompenses. Les récompenses sont automatiquement jalonnées, de sorte que les utilisateurs augmentent leurs récompenses au fil du temps. Avec le Staking de Bitpanda, la communauté recevra des récompenses dès la première semaine de staking.



Eric Demuth, PDG et cofondateur de Bitpanda, déclare : "Plus de 3 millions de personnes confient leur argent à Bitpanda parce que nous leur donnons un contrôle total et que nous faisons toujours les choses de la bonne manière, et non de la manière la plus facile. En tant que société pensée pour simplifier l'investissement en crypto-monnaies, nous sommes ravis de rendre le staking tel qu'il devrait être : simple, direct et sans tracas. Bitpanda Staking est le moyen le plus simple de mettre la crypto au travail et offre à notre communauté la possibilité de gagner des revenus supplémentaires sur des crypto-actifs sélectionnées, avec une fonctionnalité en un clic qui ne nécessite aucune connaissance technique préalable. Nous nous engageons à activer le staking pour davantage de crypto-monnaies tout au long de l'année."



Au lancement, onze crypto-monnaies seront disponibles au staking avec Bitpanda : ADA, TRX, XTZ, SOL, DOT, MATIC, ATOM, GRT, KSM, NEAR et LUNA. D'autres actifs de staking seront ajoutés au cours de l'année.



Une seule plateforme pour tous les investissements



Les nouveaux investisseurs peuvent ouvrir un compte Bitpanda gratuitement et commencer à investir en quelques minutes dans un large éventail d'actifs numériques, en fonction de leur budget et de leur goût du risque. Ils peuvent commencer à partir de 1 euro seulement et la plateforme est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Bitpanda a été lancée en tant que société de crypto-monnaies en 2014 avec pour co-fondateurs Eric Demuth, Paul Klanschek et Christian Trummer. Depuis, l'entreprise est devenue la première plateforme d'investissement en Europe, avec plus de 3 millions de clients. La société fintech est devenue la première licorne autrichienne et dispose d'une équipe de plus de 1 000 personnes réparties dans dix bureaux différents dans l'Union européenne.



A PROPOS DE BITPANDA

Bitpanda rend l'investissement accessible à tous. Fondée en 2014 à Vienne, en Autriche, par Eric Demuth, Paul Klanschek et Christian Trummer, Bitpanda supprime les obstacles à l'investissement en exploitant la puissance innovante des actifs numérisés et de la technologie blockchain. Avec plus de 1000 membres d'équipe et plus de 3 millions d'utilisateurs, l'entreprise est l'une des fintechs européennes à la croissance la plus rapide. La plateforme conviviale de trade-everything donne le pouvoir aux investisseurs débutants comme aux experts chevronnés d'investir dans les actions, les crypto-monnaies et les métaux précieux qu'ils souhaitent - avec n'importe quel montant d'argent.

www.bitpanda.com



