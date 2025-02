Bitget revendique le titre de 2nde plus grande plateforme d'échanges de crypto au monde

La plateforme a connu une forte croissance de sa base d’utilisateurs, passant de 20 millions en janvier à plus de 100 millions en décembre, soit une croissance extraordinaire de 400 %. Cette expansion s’est accompagnée d’avancées significatives dans l’activité de trading, les volumes quotidiens ayant doublé pour atteindre 20 milliards de dollars. Les volumes de trading au comptant ont connu une croissance exponentielle, passant de 160 milliards de dollars au premier trimestre à 600 milliards de dollars au quatrième trimestre. Ces réalisations ont été portées par une stratégie ciblée impliquant des offres hautement compétitives, des innovations centrées sur l’utilisateur et une expansion mondiale.



Entre 2021 et 2024, la base d'utilisateurs de Bitget a connu une croissance substantielle dans diverses régions. L'Asie du Sud a connu une croissance de 200 %, tandis que l'Asie du Sud-Est a progressé de 140 %, les utilisateurs européens ont augmenté de 67 %, et l'Amérique latine et le Moyen-Orient ont connu des augmentations significatives. La région de la CEI a connu une croissance de 150 %, et l'Afrique a connu la plus forte augmentation de 300 %.



Tout au long de l'année 2024, Bitget a lancé une série d'initiatives qui ont accéléré sa croissance au sein des écosystèmes CEX. Cette croissance est attribuée à la demande croissante d'actifs numériques dans le monde entier pour lesquels Bitget propose une multitude de services centralisés et décentralisés. L'intégration des outils « Smart Money » de Bitget Wallet, personnalisés pour l'analyse avancée des données en chaîne, et le lancement de PoolX, une plateforme de mise en jeu à l'exploitation, ont amélioré l'engagement des utilisateurs et diversifié les opportunités d'investissement. En outre, la société a lancé une plateforme de trading pré-marché , offrant aux utilisateurs un accès transparent aux nouveaux jetons et à la liquidité avant les cotations.



Bitget a réalisé un investissement stratégique de 30 millions de dollars dans la blockchain The Open Network (TON) avec Foresight Ventures, en accord avec son soutien aux tendances émergentes telles que GameFi et Tap-to-Earn. La croissance rapide des volumes de transactions de TON et l'adoption d'applications décentralisées ont également joué un rôle important dans l'exploitation des opportunités du marché.



Le jeton natif de la plateforme, BGB, a augmenté de plus de 1 000 %, sa valeur ayant été multipliée par dix pour atteindre 8 $ d'ici la fin de l'année. Un mécanisme de burn nouvellement mis en œuvre, combiné à une utilité de token améliorée et à un livre blanc mis à jour, a contribué à cette croissance. En réduisant l'offre totale et en introduisant un programme trimestriel de burn de tokens, Bitget a positionné BGB comme le cœur de la croissance future de son écosystème.



En 2024, les transitions de direction ont encore davantage défini la trajectoire de Bitget. Gracy Chen, auparavant directrice générale, a assumé le rôle de PDG, devenant ainsi la seule femme dirigeante parmi les 10 premières bourses mondiales. À ses côtés, Hon Ng a été nommée directrice juridique, Vugar Usi Zade au poste de directeur de l'exploitation et Min Lin au poste de directeur commercial. Cette solide équipe de direction a joué un rôle stratégique dans la conduite d'initiatives stratégiques, de progrès en matière de conformité et de développements axés sur les utilisateurs.



Grâce à cela, Bitget a obtenu des approbations clés, notamment une licence au Royaume-Uni, une licence de fournisseur de services Bitcoin (BSP) au Salvador et a lancé une bourse localisée au Vietnam. Ces avancées fonctionnent en harmonie avec les normes régionales tout en élargissant sa présence mondiale.



Bitget a également fait des progrès en matière de responsabilité sociale d'entreprise grâce à des initiatives telles que Blockchain4Her, qui promeut la diversité des genres dans la blockchain, et Blockchain4Youth, qui sensibilise les jeunes professionnels du monde entier à la blockchain. Ces programmes reflètent la vision plus large de la bourse de favoriser une croissance inclusive au sein de l'espace Web3.



Grâce à ses investissements stratégiques, à ses succès réglementaires et à ses innovations centrées sur l'utilisateur, Bitget entre en 2025 en se destinant à une expansion et une influence continues au sein de l'écosystème cryptographique. Les réalisations de l'année écoulée montrent la vision stratégique de la plateforme pour façonner l'avenir de la blockchain et de la cryptographie.