Bitget devient la première plateforme d’échange centralisé (CEX) à lancer le Copy Trading Spot

Le Copy Trade constitue un point de démarrage pour les débutants, qui leur confère la possibilité de comparer leur portefeuille de trading avec celui d’un trader experimenté, afin d’accroître leurs chances en termes de rentabilité. De plus, les utilisateurs pourront bénéficier d’une transparence supérieure et d’une expérience de trading homogène, sans incommodités. En effet, la plateforme est dotée d’une fonctionnalité qui fournit des informations détaillées relatives au retour des investissement des traders, ainsi que les heures et les prix d'achat et de vente, permettant aux utilisateurs de visualiser leur portefeuille, les résultats des comptes, et les options personnalisées “Investissement Maximum”, “Stop Loss” ou “Take Profit”.



Copy Trade est le produit phare de Bitget, qui vise à simplifier le trading pour les débutants en leur permettant de reproduire des stratégies sophistiquées de trading social avec un effort minimal. En décembre 2022, la fonction One-Click Copy Trade a attiré plus de 80 000 traders et 338 000 abonnés.



La fonctionnalité Copy Trade, lancée récemment sur le marché spot, vise à offrir une expérience transparente et pratique en accordant aux utilisateurs la possibilité de copier des stratégies de trading et de conserver de la crypto-monnaie dans leur portefeuille. Les profils des traders offerts par la plateforme donnent la possibilité aux utilisateurs de choisir quel compte suivre en fonction des pertes et profits (P&L) et du classement interne de chaque trader.



One-Click Copy Trade est une solution favorable dans la mesure où les transactions des abonnés sont automatiquement exécutées dans l’ordre des traders à la suite de l'abonnement. Un pourcentage de participation est facturé aux bénéfices après les transactions. La fonctionnalité offre également un flux de revenu passif pour les traders experts afin d'augmenter leurs rendements.



Gracy Chen, directrice générale de Bitget, a déclaré: « Bitget a été la première plateforme à proposer le copy trading sur le marché spot des crypto-monnaies en 2020, et depuis, One-Click Copy Trade est devenu un produit vedette de l'entreprise. Son succès a été prouvé par les chiffres et a également permis à Bitget de devenir la plus grande plateforme de copy trading en crypto-monnaies. Nous sommes fiers d'étendre ce produit au marché spot, car cela élargira davantage notre public et nos offres de trading social tout en consolidant notre position de leader dans l'espace crypto. »



"Bitget est déterminée à fournir la meilleure expérience de trading social possible à ses utilisateurs. En plus de perfectionner ses offres, Bitget a également déployé plusiers mesures de sécurité et de protection, y compris la garde de fonds, la preuve de réserves de l'arbre Merkle et des fonds de protection de 300 millions de dollars US de Bitget pendant l'hiver crypto, afin de sauvegarder et de protéger les fonds des utilisateurs sur la plateforme."



Depuis sa création en 2018, Bitget est devenue la première plateforme d'échange de dérivés de cryptomonnaies au monde avec une attention particulière sur le trading social, comptant actuellement plus de 8 millions d'utilisateurs dans plus de 100 pays à travers le monde.

Pour protéger les fonds des utilisateurs sur la plateforme, Bitget a adopté des mesures de sécurité et de protection de premier ordre, notamment un fonds de protection de 300 millions de dollars et un service de garde de fonds, garantis par le modèle de preuve de réserves de l'arbre de Merkle.

