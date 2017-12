Bitdefender annonce l’investissement de Vitruvian Partners qui estime la valeur de l’entreprise à plus de 600 millions de dollars

Cet investissement fait suite à une expansion significative des activités mondiales et de l'offre produits de Bitdefender.



Bitdefender a considérablement intensifié ses activités à l’international au cours des dernières années, notamment grâce à la croissance des ventes de sa division Enterprise Solutions dont le quartier général est situé à Santa Clara, en Californie. Une division dont plus de 40% des ventes sont actuellement réalisées aux États-Unis, pays qui continue d’apporter la plus forte croissance à Bitdefender.



À l'échelle mondiale, Bitdefender emploie plus de 1 300 personnes réparties à travers neuf filiales, et commercialise ses solutions dans plus de 150 pays, via un réseau de plus de 7 000 partenaires revendeurs.



Suite à cette acquisition, Vitruvian Partners devient le deuxième plus important actionnaire de l’entreprise, aux côtés des co-fondateurs Florin et Mariuca Talpes, qui restent toujours actionnaires majoritaires. Un groupe d'investisseurs privés détenant une part minoritaire dans l’entreprise.



La succursale londonnienne de Deutsche Bank AG agit en tant que conseiller financier pour Bitdefender et Axxess Capital, sur cette transaction soumise aux approbations réglementaires habituelles.



Florin Talpes, Président et Fondateur de Bitdefender, déclare :



"Cette transaction démontre la croissance rapide et l'envergure de notre entreprise, car notre valeur est désormais évaluée à plus de 600 millions de dollars".

”La riche expérience de Vitruvian, en matière d’investissement dans des sociétés technologiques à fort développement, conforte notre stratégie de croissance internationale, et en particulier, l'investissement important que nous réalisons pour développer notre offre de solutions pour les entreprises et notre présence aux États-Unis.”

"Nous continuons à progresser sur des bases financières solides, ce qui nous permet d’étendre et d'élargir notre portefeuille de produits et de nous assurer ainsi, de garder une longueur d'avance sur les cybercriminels afin de mieux protéger nos clients."



Stephen Byrne, Vitruvian Partners, commente :

"Les réalisations de Bitdefender sont directement en phase avec ce que nous recherchons pour de nouveaux investissements : accompagner des équipes dirigeantes et opérationnelles exceptionnelles d’entreprises qui offrent la possibilité de créer une valeur stratégique."

"Nous sommes impatients de collaborer avec Florin et toute son équipe, et de les accompagner lors des étapes futures, tant en matière d’innovation que d’expansion de l’entreprise."



Horia Manda, Directeur associé d’Axxess Capital ajoute :

"Nous avons été honorés de travailler avec la famille Talpes et de contribuer à faire de Bitdefender, un fournisseur de solutions de cybersécurité de premier ordre, utilisées par des particuliers et des entreprises dans le monde entier. Maintenant que nous nous retirons après 8 ans de partenariat, nous sommes confiants qu'avec l'aide de Vitruvian Partners, Bitdefender continuera à se développer à l'échelle mondiale et restera un fournisseur de solutions de cybersécurité innovantes et performantes."



À propos de Bitdefender®

Bitdefender est une société internationale qui développe et édite des solutions de cybersécurité innovantes protégeant plus de 500 millions d'utilisateurs, dans plus de 150 pays. Depuis 2001, Bitdefender n’a cessé de fournir aux entreprises et aux particuliers, des technologies et des solutions régulièrement primées et est devenu un fournisseur majeur pour la sécurité des infrastructures hybrides, des postes de travail, ainsi qu’en matière de protection avancée contre toutes les formes de menaces. Grâce à ses investissements en R&D, sa capacité à innover en permanence pour garder une longueur d’avance sur les menaces, et de nombreux partenariats technologiques, Bitdefender a réhaussé les standards de sécurité les plus élevés de l’industrie en s’appuyant à la fois sur ses technologies et ses alliances stratégiques avec les principaux fournisseurs de technologies de virtualisation et de Cloud dans le monde.

A propos de Vitruvian Partners

Vitruvian est une société de capital-investissement paneuropéenne indépendante spécialisée dans les «situations dynamiques», des investissements dans des sociétés en croissance et en mutation, généralement dans le domaine de la technologie. Vitruvian aide les sociétés à développer leurs activités en leur fournissant un système de soutien opérationnel et en les aidant à mener des initiatives stratégiques, notamment des acquisitions. De tels investissements incluent à ce jour des leaders mondiaux du marché tels que Just Eat, FarFetch, Skyscanner, Snow Software, CRF Health, Trustpilot, Voxbone, Callcredit, Ebury et autres.

En juin 2017, Vitruvian a annoncé avoir finalisé la levée de son troisième fonds. Le partenariat d'investissement III («VIP III») de 2,4 milliards d'euros fait partie des plus grands bassins de capitaux en Europe soutenant des entreprises innovantes et à plus forte croissance. Vitruvian a soutenu 30 entreprises dans ses deux premiers fonds et gère des actifs d'environ 5 milliards d'euros. Vitruvian a des bureaux à Londres, Munich, Stockholm, Luxembourg et San Francisco.



A propos d’Axxess Capital

Axxess Capital est un conseiller en investissement avec 15 ans d'expérience en Europe du Sud-Est, et ayant investi plus de 250 millions d'euros à travers 3 fonds de capital privé. Les secteurs ciblés varient des services financiers à la fabrication, à l'IT & C et au FMCG, avec un engagement à soutenir l'expansion locale et régionale des sociétés du portefeuille. L'un des fonds d'Axxess Capital est le fond Balkans pour l'adhésion de 110 millions d'euros, qui a ciblé les opportunités en Roumanie et en Bulgarie et qui est actuellement en phase de cession.

