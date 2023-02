Billet d'humeur Expert👉 Benoit de Jessey, CEO de Cryptech : « C’était mieux avant ? Pas si sûr…»

Utilisée par des grandes entreprises, des institutions gouvernementales ou des États, la technologie blockchain laisse néanmoins perplexe/dubitative une majorité de personnes. Dernièrement, alors que j’échangeais passionnément au sujet de la blockchain avec un ami de la famille d’une autre génération (70 ans), je me suis confronté à l’argument suivant.



« Tout fonctionnait très bien avant, ça fonctionnera très bien sans. Je ne vois pas bien ce que cette technologie apporte ».



La remarque est bonne, tant la « blockchain » est une notion vague et floue pour la plupart des personnes. Et pourtant, on devait se dire la même chose d’Internet en 1995…







Je vais donc tenter d’analyser ce que la blockchain apporte aujourd’hui, et qui n’existait pas avant.



1️⃣ Des transactions financières décentralisées

❌ Avant

Lors d’une transaction financière, les deux parties sont dépendantes d’un tiers de confiance, généralement la banque, qui prélève des frais et applique des délais de traitement.



✠Après

Deux individus, où qu’ils se trouvent sur la planète, peuvent s’échanger de la valeur directement, de manière sécurisée et transparente, à moindre frais et de manière quasi-instantanée.



2️⃣ Contrats intelligents

❌ Avant

Rédaction d’un contrat et signature manuelle, erreurs, factures impayées -> relances -> recouvrement -> administratif…



✠Après

L’entreprise peut utiliser un contrat intelligent basé sur la blockchain pour automatiser le processus de paiement des factures.

Si certaines conditions précises sont remplies, le contrat intelligent déclenche automatiquement le transfert des fonds de l'entreprise vers le fournisseur. Réduction des risques et des coûts.



3️⃣ Chaîne d’approvisionnement

❌ Avant

Il était difficile de suivre un produit, entraînant d’importants coûts logistiques, des risques de contrefaçon et de qualité.



✠Après

Une entreprise peut utiliser la blockchain pour suivre les produits à travers les différentes étapes de la supply chain, de la production à la livraison, garantissant ainsi la transparence et la traçabilité des produits, tout en réduisant les risques de contrefaçon.



Exemple : Clarins TRUST ou encore la blockchain AURA fondée par Prada, Cartier et LVMH.



4️⃣ Identité Numérique Sécurisée

❌ Avant

Les données liées à notre identité numérique sont généralement stockées sur des serveurs centralisés, accentuant par conséquent le risque de piratage, d’usurpation d’identité etc…



✠Après

Une personne peut utiliser une plateforme d'identité basée sur la blockchain pour stocker de manière sécurisée ses informations (nom, date de naissance, photographie d'identité et adresse) et les utiliser pour vérifier son identité en ligne afin d’accéder à des services (banque, santé…)



👉 Il existe évidement une multitude d’autres exemples et de cas d’usage pour chaque industrie, mais je préfère être percutant et clair que trop long.



Chers lecteurs, j’espère ainsi vous avoir (un minimum) convaincus sur les avantages de la blockchain !