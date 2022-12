Bilan de la commercialisation du fonds Bpifrance Entreprises 2: 100M€ collectés auprès de plus 7000 investisseurs particuliers en six mois

Fort du succès commercial rencontré par BE1 et BE2, Bpifrance tire un bilan particulièrement positif de ses initiatives ayant permis à plus de 10 000 investisseurs particuliers de souscrire dans l’un des deux fonds pour un montant total de près de 200 millions d’euros, ouvrant ainsi la voie à la mise sur le marché de produits similaires, au service de l’économie du pays.



Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance : « Avec le fonds Bpifrance Entreprises 2, nous avons franchi une nouvelle étape pour faciliter l’accès des investisseurs particuliers aux entreprises non cotées. Le succès commercial rencontré par la deuxième génération de notre fonds démontre l’intérêt croissant des français pour l’investissement dans le capital investissement. Il faut poursuivre collectivement nos efforts pour permettre au plus grand nombre de participer au financement de notre économie. Bpifrance participera naturellement à cet effort en proposant un produit de cette nature qui devrait voir le jour en 2023. »



L’abaissement du ticket minimum à 3 000 euros pour BE2 a permis de doubler le nombre d’investisseurs.

Avec le fonds BE2, les particuliers ont eu accès, à partir de 3000 euros, à un fonds d’investissement permettant de financer l’économie réelle et productive. L’abaissement du ticket d’entrée de 5 000 à 3 000 euros a non seulement permis de doubler le nombre d’investisseurs particuliers mais a aussi de réduire le montant du ticket moyen à 15 000 euros (vs 21 000 € pour BE1).

A noter que le ticket moyen de souscription, diffère en fonction du canal de distribution sélectionné : 11 000 euros pour le canal digital (13 000€ pour BE1), 7 000 euros pour le canal de l’Epargne Retraite (11 000€ pour BE1) et 18 000 euros pour le canal Banques/Assurance (22 000€ pour BE1).



Une stratégie de distribution multicanale de plus en plus large, incluant pour la première fois une banque de détail.

Au-delà de la conception d’un produit aux qualités intrinsèques innovantes[1], ayant fait le succès de la première génération du fonds, et de l’ouverture de la distribution de BE2 à deux nouveaux réseaux de commercialisateurs, soit 37 au total, Bpifrance a initié une stratégie de distribution novatrice et a ainsi su convaincre une banque de détail de premier plan de commercialiser le fonds via son réseau d’agences bancaires traditionnelles.



Trois canaux de commercialisation intermédiés ont largement contribué à la collecte du fonds : les compagnies d’assurance (Sogecap, Cardiff, Oradéa, Generali, Axa, Suravenir, Swiss Life) aux côtés de leurs réseaux bancaires partenaires (Société Générale, Crédit du Nord, BNP Paribas, Arkéa), un gestionnaire d’épargne retraite collective (EPSOR), ainsi que diverses plateformes de Conseillers en Gestion de Patrimoine de notre partenaire 123-IM.



La plateforme digitale de souscription, canal inédit en France, ayant déjà fait ses preuves lors de la commercialisation de BE1, a permis de collecter un montant record de 22 M€ (vs. 20M€ pour BE1). Offrant une vitrine facile d’accès, la plateforme en ligne pour les fonds BE1 et BE2 a contribué à mieux faire connaître la classe d’actifs auprès des 200 000 visiteurs uniques.



25% des souscripteurs ayant eu recours à la plateforme digitale de souscription ont investi 3 000 euros, soit le montant minimum, et 50 % d’entre eux ont investi moins de 5 000 euros. Enfin, pour près des deux tiers des souscripteurs de BE1 ayant utilisé ce canal digital, il s’agissait d’un premier investissement en capital investissement.



[1] Le fonds BE 2, d’une taille de 100 millions d’euros, a été composé à partir de 126 fonds principalement français de capital-investissement issus du portefeuille de fonds partenaires, constitué entre 2010 et 2016, dans lesquels Bpifrance est souscripteur (pour 80% de l’actif constitué), et de fonds gérés directement par Bpifrance Investissement (pour les 20% restants). Ces fonds ont investi depuis 12 ans dans des entreprises sur l’ensemble du territoire afin de couvrir les besoins en fonds propres nécessaires à leur croissance. Il constitue un portefeuille diversifié (sectoriellement et géographiquement) de plus de 1 500 PME, ETI et startup, principalement françaises et non cotées. A l’instar de son prédécesseur, le profil de performance et de liquidité de BE2 le rend compatible avec un objectif de rendement cible annuel net compris entre 5 et 7% et une distribution potentielle dès la première année, étant entendu que cet objectif de rendement n’est pas garanti et qu’il existe un risque de perte en capital.



