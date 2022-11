BeZero Carbon lève 50M$ pour accélérer vers la neutralité carbone grâce à la notation carbone L’agence de notation carbone BeZero Carbon a annoncé ce jour avoir levé 50 millions de dollars lors d’une levée de fonds de Série B. Les fonds seront utilisés pour développer des outils de notation carbone et d’analyse de risque.

• L’agence de notation carbone a réalisé la plus grosse levée de fonds de Série B dans les climate tech britanniques cette année, réaffirmant ainsi la place centrale occupée par Londres dans ce domaine ;

• Le tour est piloté par la société américaine Quantum Energy Partners, avec des investissements stratégiques du groupe EDF, d’Hitachi Ventures et Intercontinental Exchange ;

• Les nouveaux capitaux seront utilisés pour investir dans le recrutement, la technologie et le développement aux Etats-Unis et à Singapour ;

• Les notations, la recherche et les produits de BeZero Carbon seront essentiels à la croissance, à l’efficacité et à la transparence d’un marché qui devrait atteindre 50 milliards de dollars d’ici 2030.



Le financement est mené par la société d’investissement américaine Quantum Energy Partners, avec un investissement stratégique du groupe EDF via sa société de capital-risque EDF Pulse Ventures, Hitachi Ventures et Intercontinental Exchange (ICE). Les précédents investisseurs Molten Ventures, Norrsken VC, Illuminate Capital, Qima and Contrarian Ventures ont également participé financièrement à ce tour.



Le dernier tour de financement porte le montant total levé par BeZero Carbon à plus de 70 millions de dollars cette année, réaffirmant la position de Londres comme l’un des plus importants écosystèmes climatetech au monde.



BeZero Carbon sera désormais en mesure d’investir dans la création de produits basés sur la gestion du risque pour d’autres marchés, et d’ouvrir des bureaux à New York et Singapour. Elle continuera de renforcer l’automatisation de ses outils, d’approfondir ses capacités d’observation de la Terre, et d’investir dans les meilleurs talents pour s’assurer la place de meilleure entreprise de notation et de recherche dans le marché de la compensation carbone volontaire.



Alors qu’un nombre croissant d’entreprises fixent des objectifs de neutralité carbone et investissent dans des crédits carbone pour les appuyer, le marché de la compensation carbone volontaire devrait croitre rapidement. Les études montrent qu’il pourrait atteindre 50 milliards de dollars d’ici 2030. Sa croissance offre l’opportunité d’affecter d’importantes quantités de capitaux à des projets environnementaux, d’accélérer l’action climatique et d’obtenir de solides retours financiers.



BeZero Carbon a le taux de couverture le plus important du marché grâce à son équipe de scientifiques mondiaux de premier plan dans le domaine climatique, de spécialistes de l’observation de la Terre, de data scientists et d’analystes financiers pour améliorer la prise de décision sur le marché, avec un cinquième de ses employés titulaires d’un doctorat.



BeZero Carbon est à la fois moteur et garant de transparence dans le marché de la compensation carbone volontaire.



Sa méthodologie de notation librement accessible a des critères de qualification stricts et favorise une meilleure information publique. Plus il y a d’informations disponibles pour interroger l’efficacité carbone d’un crédit, plus les investisseurs et les acheteurs finaux seront confiants dans l’accomplissement de leur contribution climatique.



Toutes les évaluations et résumés des crédits sont également rendus publics sur le site internet de BeZero Carbon. C’est la seule agence de notation carbone à le faire. Les clients peuvent accéder à des évaluations de projet complètes, à des recherches et outils de gestion du risque via sa plateforme par abonnement. Les places de marché et les bourses peuvent également héberger les notations grâce à son intégration API.



BeZero Carbon compte les principales institutions des secteurs de l’énergie, des matières premières et des finances parmi ses clients ainsi que les principales plateformes climatiques, y compris Watershed, Anglo American, Equinor et Glencore. Les notations de BeZero Carbon sont également disponibles sur les principaux marchés du carbone, comme la plateforme Xpansiv de CBL et sur des marchés comme Cloverly et Patch.



Dans le cadre du partenariat de BeZero Carbon avec ICE, les sociétés travailleront au lancement de produits échangés standardisés innovants. Le groupe EDF et Hitachi Ltd. ont l’intention d’utiliser les notations de BeZero pour renforcer leurs propres initiatives de développement durable et pour soutenir leur parcours vers la neutralité carbone, ainsi que pour développer les services proposés à leurs clients. Les partenariats soutiendront également l’expansion de BeZero Carbon sur les marchés asiatiques et d’Europe continentale.



Tommy Ricketts, PDG et co-fondateur de BeZero Carbon, a déclaré : “Nous avons une opportunité unique de placer la restauration écologique et environnementale au cœur du modèle économique. En commençant par le carbone, les marchés écosystémiques auront tout le potentiel pour accélérer la course vers la neutralité carbone et générer une prospérité économique. Développer l’infrastructure d’informations qui permet à ces marchés de décoller est fondamental pour leur croissance. La levée de fonds nous permettra de continuer à investir dans nos outils de notation, de risque et d’analyse pour concrétiser cette vision.”



Sebastien Cross, directeur de l’innovation et co-fondateur de BeZero Carbon, a ajouté : "Merci à nos investisseurs, clients et partenaires d’avoir compris que l’équipe et les outils que nous avons construits, à BeZero Carbon, transformeront le marché de la compensation carbone volontaire. Nous sommes ravis de poursuivre notre expansion avec des bureaux aux Etats-Unis et en Asie, fournissant des informations et des analyses de pointe qui alimentent les marchés environnementaux mondiaux."



Jeffrey Harris, Associé chez Quantum Energy Partners, a dit : “Le marché de la compensation carbone volontaire, qui devrait atteindre 50 milliards de dollars d’ici 2030, jouera un rôle majeur dans l’atteinte de la neutralité carbone. BeZero Carbon a construit la plus grande agence de notation du marché, avec une incroyable équipe d’experts, leaders dans leurs domaines. Nous sommes ravis de les soutenir dans leur prochaine étape de croissance pour contribuer à bâtir une nouvelle économie climatique.”



A propos de BeZero Carbon

BeZero Carbon est une agence de notation pour le marché de la compensation carbone volontaire. Associant son expertise aux sciences du climat, à la finance et aux politiques, elle fournit des notations carbone et des outils d’analyse de risque et de données qui améliorent l’accès aux informations et aident à la prise de décision. Son objectif est de créer des marchés ayant un impact environnemental.

www.bezerocarbon.com



