Banking-as-a-Service (BaaS) : NatWest et Vodeno forment un partenariat stratégique NatWest Group plc et le groupe Vodeno ont conclu un partenariat stratégique en vue de créer une entreprise de Banking-as-a-Service.

NatWest Group plc (« NatWest Group ») a conclu un partenariat stratégique avec le groupe Vodeno (comprenant Vodeno Limited et ses filiales) en vue de la création d’une entreprise de BaaS (banque en tant que service) au Royaume-Uni. Ce partenariat stratégique permettra à des entreprises d’intégrer des produits financiers comme des paiements, des dépôts, des crédits aux points de vente et des avances en liquide aux commerçants directement dans leur écosystème en tirant parti de la technologie BaaS du groupe Vodeno, d‘une part, et de la technologie et des licences bancaires britanniques de NatWest Group, d’autre part.



Vodeno Group est un fournisseur européen de services BaaS qui associe la société polonaise Vodeno Sp Z.o.o (« Vodeno TechCo »), un éditeur de logiciels proposant sa plateforme technologique basée sur une interface de programmation, et la banque belge Aion, qui dispose d’une licence bancaire couvrant une série de produits bancaires, notamment des prêts, des dépôts et l’accès aux systèmes de paiement de l’EEE. Vodeno Group est détenu majoritairement par Warburg Pincus.



Suivant les termes des accords, une nouvelle entité basée au Royaume-Uni associera les capacités technologiques et opérationnelles de Vodeno Group et sa plateforme cloud avec la technologie et l’expertise bancaires de NatWest Group, en s’appuyant sur la position de leader de NatWest Group en matière de soutien aux entreprises britanniques. Avec Mettle, son application bancaire destinée aux entreprises, NatWest Group a constitué une facilité autonome de paiements et de services bancaires de base, et la plateforme de Vodeno Group fournira un canal permettant de mettre ces services à la disposition des clients BaaS au Royaume-Uni.



La nouvelle entité britannique sera détenue majoritairement (82 %) et consolidée par NatWest Bank Plc, tandis que Vodeno TechCo détiendra la participation minoritaire restante. NatWest Group acquerra en outre une participation minoritaire (initialement une participation de 9,9 %, qui passera à 18 % si certaines conditions sont remplies et moyennant certaines approbations) dans Vodeno Limited, qui détient l’intégralité des parts de Vodeno TechCo et Aion Bank.



Alison Rose, directrice générale de NatWest Group, se réjouit de cette avancée :

« En tant que leader dans le domaine du soutien aux entreprises britanniques, nous nous engageons à investir dans la transformation digitale pour offrir une meilleure expérience bancaire, plus simple, à nos clients. En concluant ce partenariat stratégique avec Vodeno Group, nous serons capables de répondre à l’évolution des besoins de nos clients professionnels désireux d’intégrer des produits financiers dans leurs propositions et parcours propres. »



« Ce partenariat stratégique représente une énorme source potentielle de revenus dans un marché en plein essor, et une opportunité de livrer une croissance durable en nouant des relations plus étroites avec nos clients professionnels. Il complète également notre investissement existant dans le développement de technologies bancaires pour les entreprises au sein de notre société Mettle. »



Et Wojciech Sobieraj, CEO de Vodeno Sp Z.o.o, d’ajouter :

« Les consommateurs ont besoin d’avoir accès à des produits bancaires de qualité qui soient numériques de bout en bout, et la banque en tant que service le permet. Notre plateforme entièrement basée sur une interface de programmation offre une suite complète de produits BaaS qui permettent aux marques d’« intégrer » des services financiers directement dans leurs écosystèmes pour créer une expérience client fluide. Nous sommes ravis d’associer notre technologie à NatWest Group pour offrir la prochaine génération de services financiers. »



La réalisation des arrangements est soumise à plusieurs conditions, notamment en matière de licences, de financement et d’autres documents, et à l’obtention des approbations réglementaires (y compris de la Financial Conduct Authority britannique et de la Banque nationale de Belgique/Banque centrale européenne).



NatWest s’engage à procéder en tout à i) un engagement plafonné d’environ 120 millions de livres sterling pour permettre la constitution de la nouvelle entité britannique ; et ii) un investissement de 58 millions d’euros dans Vodeno Group pour acquérir une participation minoritaire de 18 % ; chaque investissement étant soumis à certaines conditions et approbations.



Banking-as-a-Service

La banque en tant que service fournit aux entreprises et aux institutions financières des solutions bancaires complètes de bout en bout, qui leur permettent d’intégrer et de vendre des produits financiers en marque blanche avec l’appui de l’infrastructure réglementée et sécurisée d’une banque associée à une plateforme moderne basée sur une interface de programmation.



À propos de Vodeno et d’Aion Bank

Forts d’un écosystème de plateforme moderne cloud natif à 360°, d’une licence bancaire européenne et d’une équipe d’experts du secteur bancaire, Vodeno Sp Z.o.o et Aion Bank proposent des services financiers intégrés et complets à destination des banques, des organismes de prêt et des sociétés commerçantes dans de multiples secteurs d’activité. Des services bancaires de base « sous contrat intelligent » aux comptes, en passant par l’accueil de nouveaux clients, les paiements, les cartes, l’investissement et les solutions d’emprunt, Vodeno Sp Z.o.o et Aion Bank veulent permettre aux entreprises de répondre aux critères du cadre réglementaire tout en innovant à grande vitesse.



