BNP Paribas lance en partenariat avec Expensya une nouvelle solution de gestion des dépenses professionnelles entièrement digitalisée

Cette solution permet via une application mobile d’automatiser la gestion des notes de frais en scannant les reçus des dépenses concernées. L’ensemble du traitement administratif des frais professionnels est ainsi fluidifié entre saisie, contrôles et validation grâce à la digitalisation de tous les justificatifs.



Les principaux avantages de cette offre Note de Frais :



- Une offre digitale qui intègre nativement la carte Corporate BNP Paribas : toutes les transactions et cartes se retrouvent automatiquement dans la solution. Une nouvelle carte ou un nouveau profil sont automatiquement créés sans que l’entreprise ait besoin d’intervenir.

- Un archivage numérique à valeur probante de tous les justificatifs qui permet de ne plus avoir besoin de conserver le papier.

- Une technologie de reconnaissance des caractères (OCR) extrêmement performante qui facilite le quotidien des collaborateurs dans leurs démarches administratives.

- Une solution qui peut facilement être intégrée aux systèmes d’information de l’entreprise de manière personnalisée grâce à un accompagnement projet dédié pour le design et l’implémentation.



Avec ce nouveau service, BNP Paribas enrichit son offre de solutions de paiement innovantes et dématérialisées pour proposer à ses clients entreprises une solution combinant la technologie d’Expensya et les moyens de paiement sécurisés du Groupe.



A propos d’Expensya

Fondée en 2014 par Karim Jouini et Jihed Othmani (Microsoft), rejoints en 2015 par Marc Clatot (Directeur Général American Express Corporate Payments France Benelux), Expensya est le service pour automatiser et traiter les dépenses professionnelles des entreprises (Grands comptes, PME, TPE) de bout en bout : respect du budget, validation, paiement et intégration comptable. Avec plus de 160 collaborateurs dans 4 pays, Expensya compte aujourd’hui plus de 6 000 entreprises clientes dans une centaine de pays et plus de 700 000 utilisateurs dans le monde.



A propos de BNP Paribas

BNP Paribas est la première banque de l’Union européenne et un acteur bancaire international de premier plan. Elle est présente dans 65 pays et rassemble près de 190 000 collaborateurs, dont près de 145 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands pôles opérationnels : Commercial, Personal Banking & Services pour l’ensemble des banques commerciales du Groupe et plusieurs métiers spécialisés parmi lesquels BNP Paribas Personal Finance ou encore Arval ; Investment & Protection Services pour les solutions d’épargne, d’investissement et de protection ; et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Fort d’un solide modèle diversifié et intégré, le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne ou de protection. En Europe, BNP Paribas est composé de quatre marchés domestiques : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg. Le Groupe déploie également son modèle intégré de banque commerciale dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et sur la côte ouest des Etats-Unis. Acteur bancaire international de premier plan, le Groupe dispose de plateformes et de métiers leaders en Europe, d’une forte présence dans la zone Amériques, ainsi que d’un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.



BNP Paribas met en œuvre dans l’ensemble de ses activités une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale lui permettant de contribuer à la construction d’un futur durable, tout en assurant la performance et la stabilité du Groupe.