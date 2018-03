BHF-BANK signe un contrat avec Atos

Afin de réduire ses coûts tout en modernisant son infrastructure informatique, BHF-BANK a fait le choix de s'associer à une société reconnue pour son expertise industrielle et technologique. Les services d'infrastructure informatique, dont le transfert débutera en octobre 2011, seront entièrement gérés par Atos d'ici au premier trimestre 2012. Ils seront fournis essentiellement à partir des locaux d'Atos à Francfort, de son centre nearshore en Pologne et des centres informatiques de BHF-BANK à Offenbach.



« Ce partenariat avec BHF-BANK est un élément clé de notre stratégie de croissance dans le secteur financier en Allemagne », explique Winfried Holz, PDG d'Atos Allemagne. « Cet accord va nous permettre d'offrir à BHF-BANK un service de qualité financièrement avantageux grâce à notre expertise industrielle et technologique ainsi qu'à notre expérience dans l'intégration des effectifs ».



Forte d'une équipe internationale composée de 15.000 experts en Banque/Finance/Assurance, Atos possède trente ans d'expérience dans le secteur bancaire et accompagne aujourd'hui neuf des dix principales banques européennes dans la gestion de leurs processus métiers.



A propos de BHF-BANK

BHF-BANK est une banque privée moderne dont les clients sont des responsables de PME («Mittelstand») et leurs familles, des entreprises et des institutions. Elle compte environ 1.450 employés répartis dans 13 bureaux en Allemagne. Les principaux bureaux internationaux sont situés à Abu Dhabi, à Luxembourg, à Genève et à Zurich. Les activités de la banque sont regroupées dans les divisions Banque privée & gestion des actifs et Marchés financiers & entreprises.



A propos d'Atos

Atos, acteur international des services informatiques avec un chiffre d'affaires annuel de 8,7 milliards d'euros et 78.500 collaborateurs dans 42 pays, fournit à ses clients du monde entier des services transactionnels de haute technologie, des solutions de conseil et technologie, d'intégration de systèmes et d'infogérance. Atos délivre les technologies qui accélèrent le développement de ses clients et les aide à réaliser leur vision de l'entreprise du futur. Atos est le partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques. Le Groupe est coté sur le marché Eurolist de Paris et exerce ses activités sous les noms d'Atos, Atos Consulting & Technology Services, Atos Worldline et Atos Worldgrid.

