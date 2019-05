BCDiploma lève 1,2 million d’euros pour devenir leader dans la certification des diplômes et des certificats en ligne

La vente de faux diplômes, autre réalité non moins lucrative, a généré 1 milliard de dollars au cours de la dernière décennie. Afin de contrer ces phénomènes, des sociétés de « background checking » ont vu le jour. En revanche, côté écoles et universités, les solutions en place demeurent coûteuses et ne sont pas suffisamment sécurisées.



En proposant une certification irréfutable grâce à la blockchain, BCDiploma permet aux écoles, universités et entreprises de garantir l’authenticité des diplômes remis, grâce à un simple URL oriente vers une attestation infalsifiable. Avec une solution simple à utiliser, ne nécessitant aucune connaissance technique et conforme au RGPD, BCDiploma fait entrer la blockchain dans les écoles et universités et se positionne comme un acteur innovant de la transformation digitale dans tous les secteurs où la certification de données est cruciale.



BCDiploma a été fondée en 2017 par Luc Jarry-Lacombe et Vincent Langard, experts dans les domaines de l’enseignement et de la blockchain, qui se sont rapprochés du réseau WeLikeStartup à l’occasion de cette augmentation de capital : "Les signaux que nous renvoient notre marché sont très prometteurs, et notre début d’activité est d’entrée de jeu international. Le réseau WeLikeStartup a pris le temps d’étudier notre technologie blockchain « one click certified data » et d’en mesurer la portée et la profondeur de marché : c’est le début d’une belle collaboration".



Accompagnés par WeLikeStartup, les deux fondateurs ont levé 400 K€ auprès des Business Angels Investessor, complétés par le fonds d’investissement Cèdre Ventures, Leonis VC et des Business Angels indépendants, avec le soutien de BPI France. "Les deux entrepreneurs, qui allient expertise, complémentarité et ambition, apparaissent comme le duo idéal pour porter ce projet très innovant !", explique Guillaume Siffelet, Chargé des Investissements chez WeLikeStartup. "A l’écoute et entourés de spécialistes des sujets blockchain, ils ont convaincu de nombreux investisseurs persuadés de l’intérêt de la solution pour les écoles, universités et entreprises souhaitant certifier des documents".



Patrick Mamou-Mani et Lionel Barbe, Business Angels Investessor, ont rapidement décelé le potentiel novateur du projet : "Première entreprise développant une solution basée sur la blockchain soutenue par Investessor, BCDiploma propose une technologie brevetée particulièrement innovante pour certifier les données en lignes baptisée Evidenz. Si la première verticale de l'entreprise concerne la certification de diplômes, avec déjà plusieurs belles signatures, Evidenz permet la certification de tout type de documents sur le Web en s'appuyant sur l'inviolabilité de la blockchain. Année après année cette technologie disruptive pourra servir les clientèles de multiples verticales partout dans le monde. Evidenz pourra également être utilisée en open source par des opérateurs pour déployer leurs propres offres en utilisant les crypto-actifs créés par l'entreprise. En finançant une société développant une solution technique fondée sur la blockchain, Investessor montre, une fois de plus, sa capacité à accompagner les innovations majeures de notre époque."



Les fonds levés permettront d’accélérer le déploiement international de BCDiploma.



A propos de Investessor : créée en 1999, reconnue d’intérêt général et aujourd’hui forte de 335 Membres actifs en réseau, Investessor est la première association de Business Angels de France. En 2018, les Business Angels Investessor, en direct ou via leur Société d’Investissement (Sibessor 2), ont accompagné et financé 18 startups fort d'une croissance de +32% de leurs investissements. Investessor, avec Sibessor 2, WeLikeStartup (Société de conseil), WeRaiseStartup (Accélérateur de levée de fonds), Win-up (Fonds de dotation) et le Club des Business Angels Indépendants, forment le premier réseau de financement en capital-innovation de France qui répond chaque année à plus de 2.000 entrepreneurs, examine plus de 1.000 dossiers, sélectionne 500 entrepreneurs pour présentation à ses investisseurs et accompagnement. Près de 20 ans après la création de Investessor, entité pionnière de ce Réseau, plus de 250 entreprises ont été financées. www.investessor.fr



