Avec l’acquisition de Nova Consulting, Talan accélère son développement sur le marché du conseil et renforce son impact à l’international

Talan est un groupe international de conseil et d’expertises technologiques qui accélère la transformation de ses clients par les leviers de l'innovation, la technologie et la data. Depuis plus de 20 ans, Talan conseille et accompagne les entreprises et les institutions publiques dans la mise en œuvre de leurs projets de transformation et d'innovation en France et à l'international.Présent sur 5 continents dans 21 pays, le Groupe, qui compte 7000 collaborateurs, ambitionne de réaliser un chiffre d'affaires d’un milliard d'euros fin 2025.Doté d'un Centre de recherche et d'innovation, Talan met l'innovation au cœur de son développement et intervient dans les domaines des mutations technologiques telles que l'Intelligence Artificielle, la Data Intelligence, la Blockchain, pour servir la croissance des grands groupes et des ETI dans une démarche engagée et responsable.En plaçant au cœur de sa stratégie « L’innovation Positive » le Groupe est convaincu que c’est en étant au service de l’humain que la technologie démultiplie son potentiel pour la société.Le Groupe Talan est aussi certifié Great Place To Work et a obtenu la médaille Platinium EcoVadis pour ses performances RSE, se positionnant ainsi dans le top 1% des entreprises évaluées à l’échelle mondiale par l’organisme de notation.