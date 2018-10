Avec Yooz, l’ERP Divalto infinity marque encore des points vers le tout numérique

« Grâce à notre partenariat avec Yooz, Divalto infinity gagne encore du terrain sur la thématique de la dématérialisation ; problématique au coeur de l’industrie numérique. » explique Vincent LAURAIN - Directeur Produits Divalto infinity.



La solution Divalto infinity – Yooz

Yooz est le pionnier des solutions de dématérialisation et traitement des achats et factures en mode SaaS. Sa solution intègre des technologies puissantes de localisation et de reconnaissance automatiques de caractères permettant d’extraire les éléments comptables pertinents de la facture sans aucun paramétrage préalable (fournisseur, numéro et date facture, montant, TVA, devise…). Ces données sont ensuite remontées à l’ERP Divalto infinity via le Data Hub.



« Divalto infinity utilise le composant d’acquisition/reconnaissance/extraction des données de facture fournisseurs de Yooz. Les workflows, les systèmes de validation, le rapprochement, les écritures, sont pilotés et gérés par l’ERP Divalto infinity. » précise Vincent LAURAIN.



Ce partenariat enrichit la solution Divalto infinity en permettant à ses utilisateurs de réaliser d’importants gains de temps, d’optimiser les coûts, de fiabiliser les données et les processus et d’en assurer la traçabilité. Comme Divalto, Yooz connaît parfaitement les problématiques des PME et ETI, leurs enjeux face à la transformation numérique et leurs besoins vitaux de nouveaux outils. Sa technologie d’extraction remarquable lui vaut une notoriété inégalée et le prix de “meilleure technologie d’extraction automatique de données” au niveau mondial.



« Les clients Divalto infinity-Yooz disposeront d’une chaine complète et intégrée de traitement de leurs factures fournisseurs leur permettant de bénéficier de la performance des fonctions de capture et de reconnaissance Yooz et des règles de validation de Divalto infinity. » conclut Magali Michel - Directrice de Yooz.



A propos de Yooz : www.yooz.fr

Yooz est une société du Groupe ITESOFT - Yooz, acteur internationalement reconnu et leader français de l’édition de logiciels de dématérialisation des flux d’information. Yooz hérite, ainsi, des 30 années d’expertise technologique d’ITESOFT dans le monde de la dématérialisation des processus.

La mission de Yooz consiste à mettre à disposition de toute organisation (entreprises, experts-comptables, collectivités, associations…), quelle que soit sa taille, des solutions logicielles de dématérialisation et traitement de documents, dans le Cloud, en associant la simplicité et l’accessibilité à la performance et à l’innovation.

Yooz assure la dématérialisation de l’ensemble des documents reçus par les organisations. La solution permet en particulier l’automatisation du processus Purchase To Pay, depuis la gestion des achats jusqu’au traitement des factures (numérisation, reconnaissance automatique, enregistrement et imputations, circuit de validation électronique, export des écritures vers les ERP ou logiciels comptables et archivage électronique).

Yooz propose trois éditions « On Demand » de son service : Yooz Business Edition, l’édition dédiée aux entreprises, associations et professions libérales, Yooz Expert Edition, l’édition dédiée aux cabinets d’expertise comptable et Yooz Public Edition, l’édition dédiée aux collectivités et établissements publics.

2 000 clients, 50 000 sociétés, 100 000 utilisateurs dans tous les pans de l’économie « Yoozent » chaque jour leurs achats, factures et documents de tout type.



A propos de Divalto : www.divalto.com

Divalto est éditeur de logiciels de gestion ERP (Divalto infinity) et CRM (SwingMobility) pour PME et ETI de tous secteurs d’activité.

Créé en 1982, le groupe Divalto est le champion français de l’ERP pour PME-PMI et ETI. Son offre ERP ainsi que ses solutions de mobilité et de portails collaboratifs sont fortement personnalisables, puissantes et s’adaptent à tous les secteurs d’activité (industrie, négoce, services, etc.).

Divalto propose des logiciels visionnaires, innovants et accélérateurs de performance. Autour d’une équipe intégrée de 230 personnes, de plus de 100 partenaires VAR labélisés distribuant ses solutions et 12 000 entreprises clientes, le groupe Divalto est reconnu comme un acteur majeur dans les domaines des ERP, de la mobilité et des portails collaboratifs. Présent à l’international, via son réseau de partenaires et ses comptes clients, le groupe possède également des filiales en Suisse, en Allemagne et au Canada (Montréal) pour desservir l’Amérique du Nord.