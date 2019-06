Avec SailPoint Predictive IdentityTM, SailPoint Introduit le Futur de la Gouvernance des Identités

Avec SailPoint Predictive Identity, SailPoint introduit un nouveau modèle de sécurité adaptive et de conformité en continu qui rend la gestion des identités à la fois facile, transparente et autonome.



« La prochaine génération de la gouvernance des identités doit être capable d’anticiper de manière autonome les besoins d’accès des utilisateurs, de repérer et répondre aux comportements risqués, de respecter une conformité en continu et d’adapter les politiques de sécurité » a déclaré Paul Trulove, le Chief Product Officer de SailPoint. « Nos clients se tournent vers nous, en tant que leader de l’industrie, pour innover en permanence et leur fournir le futur de la gouvernance des identités qui répond à l’évolution constante de leurs besoins, informatiques et métiers. Avec SailPoint Predictive Identity, nous redéfinissons une fois encore les contours de ce que devraient être les capacités d’une solution complète de gouvernance des identités. »



SailPoint Predictive Identity est basée sur une plate-forme big data et de ‘machine learning’, qui inaugure une approche basée sur l’intelligence artificielle afin d’obtenir une gouvernance des identités à la fois autonome et prédictive au lieu d’être réactive. La solution SailPoint Predictive Identity :

• Apporte l’autonomie à la gouvernance des identités en automatisant les processus via des recommandations basées sur l’intelligence artificielle tout en découvrant et en mettant sous gouvernance de nouvelles voies d’accès avec une détection automatique.

• Fournit une modélisation prédictive autorisant une découverte instantanée et la création de politiques d’accès utilisant le ‘machine learning’, tout en garantissant que les autorisations d’accès sont constamment adaptés aux besoins de l’entreprise.

• Inaugure une sécurité adaptative alimentée par l’intelligence artificielle, en alertant lorsque sont détectés des utilisateurs ou des comportements à risque et, grâce à une modélisation des usages par groupes d’utilisateurs, en identifiant des risques cachés dus à des accès inappropriés.

• Assure une conformité en continu, en adaptant rapidement les politiques de conformité grâce à l’intelligence artificielle et, en utilisant le ‘machine learning’, lance des campagnes de certification ciblées sur des utilisateurs et des voies d’accès à risque.



Les capacités de SailPoint Predictive Identity seront intégrées dans IdentityIQ 8.0 et la dernière version d’IdentityNow, toutes deux disponibles en juin 2019.



« Deux facteurs sont aujourd’hui en action dans les organisations de toutes tailles, » a ajouté Paul Trulove. « Tout d’abord, l'environnement des affaires évolue à un rythme effréné. Cela est aggravé par le fait que les environnements informatiques actuels sont extrêmement complexes étant donné le nombre et la diversité des utilisateurs, des applications et des données que gèrent aujourd’hui les entreprises. Les équipes en interne n’ont simplement plus les capacités nécessaires pour analyser manuellement les données d’identité et les comportements afin de déterminer si les bons utilisateurs ont accès aux bons systèmes et données dans l’organisation. C’est là l’intelligence artificielle et le ‘machine learning’ jouent aujourd’hui un rôle déterminant en commençant à adapter et faire évoluer les modèles d’accès à mesure que l’entreprise évolue, soit de manière autonome soit grâce à des processus de gouvernance des identités basés sur des recommandations. »



« En collaboration avec des partenaires technologiques tels que SailPoint, Accenture fait passer la gouvernance des identités à un niveau supérieur, en rendant le déploiement et la gestion des solutions plus accessibles que jamais pour les entreprises, » a indiqué Rex Thexton, directeur général d'Accenture qui dirige le département Identité Numérique. « Grâce à des technologies avancées, toujours plus d’entreprises dans le monde peuvent désormais mettre en place rapidement une solution de gouvernance des identités, en accélérant le temps nécessaire pour établir les bons rôles et droits d’accès. Nous sommes impatients de travailler ensemble avec SailPoint et nos clients afin de les aider à accélérer l’adoption de la gouvernance des identités en tant que composante stratégique d’une transformation digitale sécurisée. »

sailpoint.com/predictive-identity/



À propos de SailPoint

SailPoint, leader de la gouvernance des identités en entreprise, fournit une plateforme ouverte de gestion des identités qui donne aux organisations le pouvoir d'accéder à de nouveaux marchés, d'étendre leurs équipes, d'intégrer de nouvelles technologies, d'innover plus rapidement et d'accroître leur compétitivité à l’échelle mondiale et ce, en toute sécurité et confidentialité. En tant que pionnier de l'industrie et leader sur le marché de la gouvernance des identités, SailPoint apporte sécurité, efficacité opérationnelle et conformité aux entreprises dotées d’environnements informatiques complexes. Les plus grandes entreprises ont déjà adopté les solutions SailPoint.

sailpoint.com