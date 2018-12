Avaloq et METACO implémentent une solution de crypto-actifs en partenariat avec Gazprombank (Switzerland) Ltd

Cette innovation produit vise à fournir aux banques et aux gestionnaires de patrimoine une solution entièrement intégrée pour la gestion des portefeuilles de clients au niveau de toutes les classes d’actifs, y compris les cryptomonnaies.



Gazprombank (Switzerland) Ltd, qui est déjà cliente d’Avaloq, souhaite offrir à ses clients, à la mi-2019, un service de crypto-monnaie.



Sécurité et convivialité constitueront les éléments fondamentaux de la nouvelle solution. Elle permettra une intégration harmonieuse de SILO, la solution METACO de gestion et de stockage de crypto-portefeuilles, au sein de l’Avaloq Banking Suite. Grâce à la nouvelle solution, les transactions avec les crypto-actifs et crypto-monnaies seront aussi simples que les transactions impliquant des actifs traditionnels. Elle permettra aux banques et gestionnaires de patrimoine clients d’acheter, vendre et transférer des crypto-actifs et crypto-monnaies, dont les positions s’afficheront en une vue unique consolidée, aux côtés de tous les autres actifs de leur portefeuille, sans avoir recours à un portefeuille de crypto-monnaie ni à une gestion clé privée.



METACO a développé des solutions cryptographiques de haute qualité leaders du marché pouvant être entièrement intégrées dans les processus clés d’une banque ainsi que SILO, sa solution de gestion et de stockage de crypto-actifs hautement sécurisée destinée aux clients institutionnels. Le module HSM (Hardware Security Module) de METACO est une solution de sécurité militaire qui permet de stocker les clés privées et de gérer les portefeuilles et les opérations. La nouvelle solution supportera un système à signatures multiples pour l’approbation des transactions, garantissant ainsi un véritable principe des « quatre yeux » sur les transactions des crypto-monnaies.



Thomas Beck, Group Chief Technology Officer chez Avaloq, déclare : « A la fois pour les institutions et les clients des banques, la confiance est essentielle. Avaloq et METACO ont pris cela en compte pour développer ’une solution entièrement intégrée susceptible d’être proposée aux clients par leur banque de confiance. Grâce à l’intégration étroite de la solution de stockage METACO, les banques et gestionnaires de patrimoine n’auront plus à faire appel à des tiers de confiance supplémentaires, lorsqu’ils effectueront des transactions avec des crypto-devises. En regroupant toutes les classes d’actifs dans une seule vue de portefeuille, la solution assurera également les plus hauts niveaux de convivialité et d’utilisation. »



Adrien Treccani, fondateur et CEO de METACO, ajoute : « Ce partenariat pour l’innovation avec Avaloq constitue une évolution véritablement passionnante vers l’utilisation courante des crypto-monnaies et crypto-actifs et leur intégration dans une proposition bancaire et de gestion de patrimoine. Nous savons que la sécurité et la garde sécurisée revêtent une importance primordiale, et le support multi-signatures de METACO permettra à la solution d’être entièrement compatible avec l’utilisation institutionnelle. »



* Avaloq détient une participation de 10% dans METACO



A propos d’Avaloq: essential for banking

Avaloq est à la pointe de la transformation digitale et de l’industrialisation du secteur des services financiers.

Sur la base de notre logiciel bancaire entièrement modulaire et intégré, nous créons des expériences digitales performantes fournies aux banques et aux gestionnaires de patrimoine par le biais d’un modèle BPaaS (Business Process as a Service) ou SaaS (Software as a Service) standard. Nos solutions apportent aux institutions financières la liberté de se concentrer sur l’innovation des canaux et des produits, le service client, la confiance des clients et la croissance, tandis qu’Avaloq assure dans les coulisses un fonctionnement sans faille. 158 banques et gestionnaires de patrimoine – avec plus de CHF 4000 milliards d’actifs gérés dans le monde entier – font confiance à Avaloq, à nos produits et à notre expérience. Nos clients sont les principales banques d’aujourd’hui et de demain. Avaloq est le seul prestataire indépendant du secteur des services financiers qui non seulement développe, mais aussi exploite ses propres logiciels, faisant de nous un leader mondial des solutions bancaires efficaces. Pour stimuler davantage l’innovation, nous travaillons avec des clients, d’autres fintechs, des universités et des centaines de développeurs tiers d’une manière collaborative unique que nous appelons l’écosystème Avaloq. Ayant son siège en Suisse, Avaloq compte plus de 2000 collaborateurs; trois centres de R&D à Zurich, Edimbourg et Manille; et quatre centres de service en Suisse, à Singapour et en Allemagne. Nous sommes également présents dans les centres financiers et d’innovation les plus exigeants du monde, notamment à Berlin, Francfort, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Madrid, Paris, Singapour et Sydney.

avaloq.com



A propos de METACO

METACO est une organisation basée en Suisse, experte en matière d’infrastructure de registre distribué ultra-sécurisée et adaptée aux besoins des clients institutionnels et des entreprises. Créée en 2014 par Adrien Treccani, la société est soutenue par des actionnaires institutionnels, dont Avaloq, SICPA, Swisscom et La Poste Suisse. Son partenaire pour SILO, Guardtime, est un expert leader en matière de solutions de cybersécurité militaire auquel les institutions privées et publiques les plus rigoureuses font confiance.

metaco.com