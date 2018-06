Automatiser la gestion des données de base pour gagner en efficacité dans les opérations de gestion de la maintenance SAP

La tâche de vos équipes de maintenance ne doit pas consister à régler des problèmes, mais à assurer le fonctionnement des machines.



Dans l’environnement industriel actuel, toute interruption nuit à la rentabilité et trop de concurrents attendent de capter votre part de marché.



Dans les entreprises modernes utilisant un système ERP comme celui de SAP, une gestion de la maintenance efficace dépend de la qualité des données de base sous-jacentes. Les objets de données de base spécifiques à la gestion de la maintenance SAP comprennent les postes techniques, les équipements, les articles et les gammes. Créer et tenir à jour ces enregistrements reste souvent un processus très manuel, avec peu ou pas de suivi des demandes de modification, d’où un grand nombre d’erreurs de saisie des données.



Lorsque vous possédez une multitude de données de base à définir et à gérer, différentes personnes de plusieurs services doivent intervenir dans la mise à jour de divers objets, mais la responsibilité incombe en grande partie aux planificateurs et aux ingénieurs. Parfois, des analystes SAP sont impliqués, ou des agents de saisie des données affectés à l’équipe de maintenance. Dans les deux cas, cela prend beaucoup de temps pour alimenter le système en données. Il arrive même que des données n’y parviennent jamais, notamment celles d’articles (par exemple, pièces de rechange livrées avec une machine).



Vos planificateurs, vos ingénieurs et vos autres employés très qualifiés passent-ils trop de temps à rechercher des informations sur les machines et les articles, ou à entrer et corriger des données de base dans le système SAP ? Une mauvaise qualité des données a un effet négatif direct sur la prise de décision et la planification des ressources, et engendre finalement des coûts supérieurs, un risque accru et des problèmes de conformité.



Donnez à votre équipe de maintenance le pouvoir d’automatiser ses tâches de gestion des données SAP, avec une boîte à outils conçue pour les opérationnels. Winshuttle permet aux équipes de maintenance d’assurer plus facilement et rapidement l’exactitude des données, au fil de l’acquisition et la mise hors service d’équipements et d’infrastructures. Le personnel qualifié consacre son temps aux tâches clés de planification de la maintenance plutôt qu’à la gestion des données.



Visionnez notre webinaire enregistré récemment pour découvrir comment habiliter vos équipes de maintenance à améliorer constamment l’efficacité opérationnelle en rationalisant la création et la gestion des machines et des articles.



Bouraïda Merabet, Solutions Engineer chez Winshuttle