Atout Capital a conseillé Blue Shark Power System pour son listing sur Euronext Access

Les hydroliennes de BLUE SHARK POWER SYSTEM sont composées de pâles et diffuseurs en fibre de carbone qui lissent la force du courant tout en l’attirant. Déclinée en deux versions (i) sur pilier pour les rivières et fleuves et (ii) flottante pour les mers et océans, cette technologie permet de produire jusqu’à 1 000 kW/h avec un taux de conversion d’énergie atteignant 72%.



BLUE SHARK POWER SYSTEM entend déployer ses hydroliennes dans le monde entier en partenariat avec des opérateurs énergétiques locaux et cible dans un premier temps les pays émergents offrant une géographie des eaux particulièrement favorable à la production d’hydroélectricité ainsi qu’une ouverture aux nouvelles technologies.



La commercialisation de BLUE SHARK POWER SYSTEM a débuté en 2017 avec la vente d’une première turbine de test en Chine. La Société prévoit une montée en puissance en 2019 avec le lancement d’un programme de grande ampleur en partenariat avec le développeur WECO-WECO et le gouvernement de Djibouti. Au regard des contrats signés, la Société anticipe une forte croissance sur les 4 prochaines années.



Enfin, dans un marché contraint progressivement par le poids d’une réglementation de plus en plus stricte, de la nécessité de mener à bien d’importants travaux de R&D et des exigences des grands donneurs d’ordres, le Groupe entend se positionner comme un des acteurs clés de la consolidation en cours.



ATOUT CAPITAL a accompagné BLUE SHARK POWER SYSTEM et ses actionnaires dans le cadre d’une inscription sur EURONEXT ACCESS. (ISIN : FR0013340973 - Mnemo : MLBSP). La capitalisation boursière à l’inscription s’élevait à 18,1 M€. ATOUT CAPITAL a par ailleurs été nommé Listing Sponsor de la Société.



Cette entrée sur le marché devrait permettre à BLUE SHARK POWER SYSTEM d’accroître sa notoriété et d’accéder à de nouvelles sources de financement pour soutenir son développement industriel et son essor commercial à travers le monde. A moyen terme, la Société ambitionne de transférer ses titres sur EURONEXT GROWTH.



