Arsene accompagne Argos Wityu dans le cadre de son entrée en négociations exclusives avec Ardian en vue de la cession de Revima

Créée en 1952, Revima est une société indépendante qui s’est développée pour devenir un des leaders de la maintenance, de la réparation et de la révision d’équipements d’avions de transport commercial. Le groupe est en particulier reconnu pour son expertise dans l’entretien des groupes auxiliaires de puissance (APU) et des trains d’atterrissage des avions de transport régional, moyen et long-courrier. La société, qui compte environ 750 employés, a réalisé plus de 280 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018, soit une croissance à deux chiffres depuis plusieurs années.



Revima est positionnée sur un marché en forte croissance en raison de l’augmentation constante de la flotte d’avions en service partout dans le monde. Le groupe est idéalement positionné pour poursuivre ce développement grâce aux investissements réalisés sur son site français, la construction d’un nouveau site en Thaïlande qui sera opérationnel en 2020, et à la poursuite d’une stratégie d’acquisition ciblée. Revima est à ce titre en négociation exclusive sur deux acquisitions visant à renforcer ses compétences en réparation de pièces moteurs et de maintenance prédictive.



A l’occasion de cette opération, Olivier Legrand, Président du groupe, réinvestira aux côtés d’Ardian tout comme Argos Wityu. Cette transaction reste soumise à l’approbation de l’autorité de la concurrence et à l’avis du comité social et économique (CSE).



L’équipe du cabinet Arsene qui a accompagné Argos Wityu sur les aspects fiscaux de l’opération était composée de Brice Picard, associé et Claire Kitabdjian, avocate.



Autres intervenants :

Ardian : Yann Bak, Alexandra Goltsova, Benjamin Witcher, Maxime Debost

Conseils M&A : Wil Consulting (Jacques Ittah), Alantra (Franck Portais)

Conseil juridique : Weil, Gotshal & Manges ((David Aknin, Guillaume Bonnard et Come Wirz (corporate), Edouard de Lamy (fiscalité), James Clarke (financement)

DD commerciale et stratégique : Archery (Marc Durance, Thibault Espinosa), Oliver Wyman (David Stuart)

DD Finance : KPMG (Florent Steck, Stephane Kuster)



Argos Wityu : Gilles Mougenot, Thomas Ribéreau, Pierre Dumas

M&A : Canaccord Genuity (Olivier Dardel, Lucas Vuillemin, Mohamed Sagou)

Conseil juridique : Mayer Brown (Thomas Philippe, Clotilde Billat) & Xavier Jaspar

DD finance : Eight Advisory (Eric Demuyt, Jean-Sébastien Rabus, Victor Heilweck)

DD commerciale et stratégique : Emerton (Sébastien Plessis, Jean-Edmond Coutris)



Conseils Management :

Conseil juridique : Jeausserand Audouard (Alexandre Dejardin, Elodie Cavazza, Faustine Paoluzzo)

Conseil fiscal : Jeausserand Audouard (Jérémie Jeausserand, Carole Furst, Charlotte Elkoun)



