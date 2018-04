Arkéa et Mastercard déploient le paiement sans contact sur montres connectées



Le groupe Arkéa est la première banque française à permettre aux clients de ses réseaux, détenteurs d’une carte Mastercard, de régler leurs achats via des montres connectées compatibles. Un paiement sans contact et sans carte bancaire physique qui offre davantage de confort aux consommateurs en situation de mobilité.



Lancé en 2012, le paiement sans contact a dépassé le milliard de transactions en 2017 en France. Facilité et rapidité du processus de paiement ont su convaincre les utilisateurs.



Des paiements sans contact avec une carte bancaire dématérialisée



Reconnu pour sa culture de l’innovation, Arkéa franchit une nouvelle étape dans l’évolution des paiements. Avec le concours de Mastercard, le groupe bancaire rend aujourd’hui possible le paiement sans contact et sans sa carte bancaire sur soi. En dématérialisant la carte bancaire et en l’intégrant dans les objets connectés, Mastercard apporte la plateforme de paiement nécessaire pour transformer des accessoires en moyens de paiement.



Garmin et FitBit, les deux leaders du secteur, ont ainsi lancé leurs montres connectées permettant le paiement sans contact, dans la limite du plafond de leur carte, aux clients d’Arkéa.



Un pas de plus pour simplifier les paiements



Initialement destinées aux sportifs, les montres Garmin et FitBit s’adressent désormais plus largement à toutes les personnes qui voudraient réaliser une transaction alors qu’elles ne sont pas en possession de leur carte bancaire. L’accessoire porté au poignet permet de gagner en confort (pas de sac à main ou de problématique d’oubli dans une veste), et rend l’acte de paiement encore plus fluide. Selon une étude réalisée par Mastercard sur le périmètre européen, il s’agit d’une attente forte : 24 % des Européens se déclarent déjà prêts à payer grâce à des objets connectés.



Hugues Mercier, Responsable marketing et innovation moyens de paiement au Pôle Innovation & Opération du Crédit Mutuel Arkéa, commente : « Cette collaboration avec Mastercard, et avec deux

des leaders de la montre connectée que sont Garmin et FitBit, nous permet d’offrir à nos clients communs des solutions de paiement à la pointe de la technologie et en totale adéquation avec les

modes de consommation actuels. La montre se substitue à la carte bancaire pour une plus grande liberté dans le règlement de ses achats, en toute sécurité. Cette nouvelle solution vient compléter l’offre de solutions de paiement déjà proposée par le Crédit Mutuel Arkéa et conforte son statut de précurseur en matière d’innovations bancaires ».



Solveig Honoré Hatton, Directrice générale Mastercard France, déclare : « Nous sommes fiers de collaborer avec des acteurs innovants comme le Crédit Mutuel Arkéa, Garmin et Fitbit et de participer à cette grande première en France qui permettra aux titulaires de cartes Mastercard d’acheter ce dont ils ont besoin avec une montre connectée, sans s’encombrer de leur portefeuille. Grâce à notre plateforme de tokenisation digitale MDES, nous assurons une réponse en adéquation avec les évolutions les plus récentes du marché du paiement ».



