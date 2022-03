Arianee et The Sandbox s'associent pour faire du "metaverse ready" une réalité The Sandbox, le métaverse qui permet aux créateurs du monde entier de créer des mondes 3D immersifs et des expériences de jeu, et Arianee, le leader des solutions web3 intégrées pour les marques, annoncent aujourd’hui un partenariat inédit.

Les deux pionniers du web3 et des NFT s’associent pour offrir aux utilisateurs les premières expériences de marque réellement hybrides, en créant, pour la toute première fois, un lien entre le monde réel et le métaverse, à travers le NFT.



Le caractère immersif du métaverse apporte une dimension supplémentaire aux expériences des utilisateurs. Les marques et les collectionneurs de NFTs aspirent à offrir une expérience continue et fluide à leurs communautés en rendant les NFTs plus utiles. Il est notamment possible de déployer un NFT obtenu “IRL” (in real life, dans la vie réelle) dans le métaverse : c’est ce que les experts appellent le « metaverse ready ».



Pour la toute première fois, Arianee et The Sandbox donnent vie à ce concept, grâce à une expérience simple et fluide que les marques peuvent désormais offrir à leurs clients.



Le concept est simple : si vous possédez un NFT obtenu “IRL” (dans la vie réelle), vous pouvez obtenir le NFT correspondant dans The Sandbox, et vice versa. Les marques qui “mint” (ou “frappent”) des NFTs sur les deux plateformes pourront offrir cette possibilité à leurs utilisateurs, grâce à une interface simple. Ce partenariat inédit marque ainsi les prémices de la relation entre le métaverse et les boutiques physiques. Les possibilités sont infinies et se limitent uniquement à la créativité des marques qui peuvent désormais offrir tout à la fois des offres physiques, numériques, expérientielles et immersives à leurs utilisateurs.



Les toutes premières marques à déployer ce service inédit seront dévoilées au printemps.



Ce partenariat renforce l’ambition commune d’Arianee et de The Sandbox de tirer parti des tokens (jetons numériques) et des wallets (portefeuilles numériques) comme de nouvelles passerelles vers des expériences véritablement omnicanales.

Qu’il s’agisse d’accessoires, d’événements, de ventes privées ou encore de collaborations exclusives, The Sandbox et Arianee s’efforcent d’établir une nouvelle relation clients, toujours plus personnalisée.



Afin de définir directement avec les marques les futures cas pratiques issus de ce partenariat, The Sandbox rejoint l’Association Arianee, dont elle devient le premier membre métaverse. Depuis sa création en 2018, Arianee a pour objectif de devenir un partenaire de premier plan pour les marques sur le web3. L'association Arianee compte plus de 40 membres tels que Moncler, Breitling, Mugler, Panerai, IBM, Ba&Sh, IWC, Paris Fashion Week et le groupe Richemont.



Depuis les années 2000, les secteurs du luxe et du commerce connaissent de profondes transformations : émergence de nouveaux prismes de communication, développement du e-commerce, déploiement des usages sur les plateformes de vente d’occasion et, plus récemment, apparition du métaverse, phénomène que les experts présentent régulièrement comme l’une des plus grandes opportunités pour le secteur depuis la création d’Internet avec un marché estimé à plus d’un milliard de dollars, selon le magazine américain Forbes.



Sebastien Borget, cofondateur et directeur général de The Sandbox : « L’avatar est le premier élément qui permet à la plupart des utilisateurs d’entrer et d’interagir dans le métaverse. Posséder son identité, exprimer son style en important dans le métaverse sa marque préférée, faire évoluer son avatar virtuel, seront autant de points forts qui feront la particularité de notre expérience. Nous sommes fiers de nous associer à Arianee, de rejoindre l’association et de travailler avec les plus grandes marques. »



Pierre-Nicolas Hurstel, PDG et cofondateur d’Arianee : « Je suis ravi de voir que les premières marques partenaires ont saisi cette occasion pour repousser les limites de l’innovation et créer des liens entre leur modèle traditionnel et ces nouveaux espaces. Leurs clients vont désormais voyager en toute fluidité entre les mondes physiques, numériques et immersifs, et nous assisterons bientôt à l’émergence de nouvelles expériences utilisateur. »



ENVIE D’ESSAYER ?



Les deux partenaires seront présents à NFC Lisbonne (lundi 4 avril et mardi 5 avril 2022), le principal événement européen regroupant la communauté NFT et Web3. Les visiteurs auront l’occasion d’y découvrir cette nouvelle fonctionnalité pour la première fois.

Venez nous rencontrer sur le stand Arianee à l’emplacement S9 ou sur les stands The SandBox (D11 à D14)



Vous ne serez pas à Lisbonne ? Voyons-nous à Paris !

Le 13 avril, Arianee et The Sandbox co-organisent un grand événement consacré au web3 pour les marques.

Inscription obligatoire : https://www.eventbrite.fr/e/paris-web3-night-tickets-306451854747





À PROPOS DE THE SANDBOX

The Sandbox, une filiale d’Animoca Brands, est l’un des mondes virtuels décentralisés qui a alimenté la récente croissance de la demande d’immobilier virtuel en s’associant à des marques et des propriétés intellectuelles majeures telles que Warner Music Group, Ubisoft, The Rabbids, Gucci Vault, The Walking Dead, Snoop Dogg, Adidas, Deadmau5, Steve Aoki, Richie Hawtin, Les Schtroumpfs, Care Bears, Atari, ZEPETO, CryptoKitties, etc. S’appuyant sur la propriété intellectuelle existante de The Sandbox, qui compte plus de 40 millions d’installations mondiales sur mobile, le métaverse The Sandbox offre aux joueurs et aux créateurs une plateforme décentralisée et intuitive leur permettant de créer des mondes 3D immersifs et des expériences de jeu, et de stocker, d’échanger et de monétiser leurs créations en toute sécurité. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.sandbox.game et suivre les mises à jour régulières sur Twitter, Medium et Discord.

sandbox.game



À PROPOS D’ARIANEE :

Fondée en 2018, Arianee est la première plateforme de solutions Web3 destinée aux marques. Le protocole open-source d’Arianee est basé sur la blockchain et aide les marques à déployer leur stratégie Web3 en leur permettant de tokeniser, distribuer et exploiter les NFT pour transformer leurs relations avec leurs communautés. Nous créons un lien direct, perpétuel et respectueux des données personnelles. Arianee rassemble de grandes marques et des partenaires technologiques dans sa vision de bâtir un Internet décentralisé.

Arianee est connue pour ses partenariats les plus récents avec les marques Printemps, Panerai, Groupe Casino et ses partenaires de longue date, le groupe Richemont, Ba&sh, RSVP, Breitling et Paris Fashion Week.

arianee.org



