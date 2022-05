Ardian acquiert une participation minoritaire dans Taxually, éditeur logiciel de référence dans le domaine de la conformité fiscale Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, annonce aujourd'hui avoir acquis une participation minoritaire dans Taxually, un des leaders européens dans l’édition de solutions logicielles cloud de conformité fiscale.

Cet investissement, réalisé par l'équipe Growth d'Ardian, permettra à l'entreprise d'accélérer sa croissance au niveau mondial, notamment en investissant dans sa plateforme technologique de pointe en matière de fiscalité et via des acquisitions.



Fondée en 2018 à Budapest, Taxually fournit à des entreprises internationales des solutions pour gérer et automatiser leurs déclarations de TVA via sa plateforme, disponible dans plus de 40 pays. La société a été fondée par trois anciens cadres de KPMG ayant une grande expérience du secteur (Michael Glover, Stefan Mladenovic et Fergal Garvey).



Taxually travaille avec des partenaires et clients internationaux de renom dont des marketplaces, des agrégateurs, des e-commerçants, des clients grands comptes et des fournisseurs de services internationaux. La société a également conclu des partenariats avec certaines grandes marketplaces mondiales, permettant à leurs clients de libérer tout leur potentiel de croissance grâce à une solution de gestion de la TVA automatisée. Taxually a presque triplé de taille au cours de l'année 2021.



Forte de son expérience dans le développement d'entreprises technologiques en forte croissance, l'équipe Growth d'Ardian soutiendra l'équipe de direction de Taxually dans sa prochaine phase de développement. Grâce à cet investissement, la société sera en mesure de poursuivre son innovation produit et accélérer son expansion à l’international, de renforcer ses équipes et de saisir les opportunités de croissance externe.



« Nous souhaitons la bienvenue à l'équipe Growth d'Ardian en tant que partenaire dans le développement de notre société. L'excellente adéquation culturelle entre nos équipes et leur parfaite compréhension du secteur nous ont convaincu d'élargir la base actionnariale de Taxually. Nous comptons maintenant parmi nous un investisseur de renom, une équipe expérimentée et un engagement clair pour soutenir les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés. »

MICHAEL GLOVER ● COFONDATEUR ET PRÉSIDENT DE TAXUALLY



« Nous sommes ravis d'accompagner Taxually dans son parcours de développement, afin qu’elle devienne un leader mondial de son secteur. Nous avons identifié une offre logicielle à forte valeur ajoutée pour ses clients et une équipe talentueuse et très expérimentée. Nous nous réjouissons de ce partenariat stratégique et nous pensons que cet investissement illustre notre ambition et notre stratégie de soutenir le développement d’entreprises en forte croissance en Europe et dans le monde. »

ROMAIN CHIUDINI ● MANAGING DIRECTOR AU SEIN DE L'ÉQUIPE GROWTH D’ARDIAN



« Les entreprises doivent aujourd’hui se tourner vers des solutions technologiques pour contrôler avec précision le calcul, la déclaration et l'enregistrement des taxes indirectes dont la TVA. Taxually propose une solution cloud innovante qui répond parfaitement aux principaux enjeux des vendeurs opérant à l'échelle mondiale. La solution de Taxually est également une source de croissance significative pour eux. Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de Taxually pour relever ces défis. »

OLIVIER ROY ● SENIOR INVESTMENT MANAGER AU SEIN DE L'ÉQUIPE GROWTH D’ARDIAN



LISTE DES PARTICIPANTS :

Ardian

Ardian Growth : Romain Chiudini, Olivier Roy, Solène Hamouda

Conseil juridique : McDermott Will & Emery (Diana Hund)

Conseil financier : KPMG (Philippe Bladanet, Benjamin Patte, Cyril Darcq)

Conseil stratégique : Singulier (Remi Pesseguier, Kitson Synes, Christian Nikodem, Charles Lacroux, Marie-Sophie Dieter)

Taxually

Management : Michael Glover, Stefan Mladenovic, Fergal Garvey

Conseil M&A : Credit Suisse

Conseil juridique: Allen & Overy

Conseil financier : PWC



À PROPOS DE TAXUALLY

Taxually a été fondé en 2018 et fournit des solutions de conformité à la TVA qui s'adressent à tous les types d'entreprises, des e-commerçants aux entreprises ayant des enjeux fiscaux complexes. La force de Taxually réside dans sa capacité à non seulement comprendre le monde des taxes, mais aussi à le traduire en solutions technologiques qui aident les organisations à réduire leur charge administrative, à améliorer la qualité de leur gestion de la conformité à la TVA et à atténuer le risque que représente la TVA. Aujourd'hui, la société emploie plus de 65 personnes et a son siège à Budapest, avec des filiales au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Chine, en Italie, en Pologne et en Serbie.

www.taxually.com



À PROPOS D'ARDIAN

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 130 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan. A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.

S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de plus de 880 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de 1 200 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.

www.ardian.com



