Antoine Fulpin est nommé Conseiller auprès de la Direction Générale de Kyriba en Europe Kyriba, un des leaders mondiaux de la trésorerie, des paiements et des solutions de finance dans le Cloud annonce la nomination d’Antoine Fulpin au poste de conseiller auprès de la Direction Générale de Kyriba en Europe.

A ce poste, il travaillera en collaboration avec Alexandra Syrovatski, Managing Director de Kyriba France et Bénélux pour accompagner les échanges stratégiques de Kyriba avec ses clients et le développement de nouveaux produits.



Antoine Fulpin totalise 35 ans d’expérience en tant que Directeur Financements et Trésorerie de différents groupes internationaux dont Carrefour, Auchan, Imerys, Legris Industries ou Institut Mérieux. Auparavant, il a exercé différentes responsabilités dans la fonction trésorerie, notamment au sein de Dollfus Mieg et Cie ou de la salle des marchés de Total.



Antoine Fulpin a également créé le cabinet de conseils Dizavel Partners, dédié à l’accompagnement des grandes entreprises dans tous les domaines d’optimisation et d’organisation de la fonction Financements et Trésorerie.



« Nous sommes heureux d’accueillir Antoine Fulpin au poste de Conseiller auprès de la Direction Générale. Sa large expérience, acquise au sein des Directions Financières et sa connaissance des métiers de la finance et de la trésorerie seront un réel atout pour accélérer la transition vers l’Enterprise Liquidity Management » déclare Alexandra Syrovatski, Managing Director de Kyriba France et Benelux.



« Dans un monde financier volatil, la gestion des financements et le risque d’illiquidité sont devenus des enjeux clés, et la liquidité un actif stratégique. Kyriba est idéalement placée pour aider les Directions Financières à la préserver. Mon objectif est d’accompagner ses équipes dans cette aventure passionnante » déclare Antoine Fulpin.



À propos de Kyriba :

Kyriba permet aux Directeurs Financiers et à leurs équipes de transformer leur façon d’activer la liquidité en tant que véhicule dynamique en temps réel, pour faire croître et créer de la valeur pour l’entreprise, tout en la protégeant contre les risques financiers. Avec 2500 clients dans le monde, dont 20% parmi les sociétés du Fortune 500 et 25 millions de paiements traités quotidiennement, la plateforme de Kyriba relie les applications internes de trésorerie, de risque, de paiement et de fonds de roulement à des sources externes vitales telles que les banques, les ERP, les plateformes de trading et les fournisseurs de données de marché. Basée sur une plateforme SaaS sécurisée et évolutive qui utilise l'intelligence artificielle, Kyriba permet à des milliers d'entreprises dans le monde de maximiser les opportunités de croissance, de se protéger contre les pertes dues à la fraude et aux risques financiers, et de réduire les coûts grâce à une automatisation avancée. Le siège de Kyriba est à San Diego. La société est présente sur trois continents avec une forte présence aux Etats-Unis et en Europe. En France, Kyriba emploie plus de 200 personnes sur son site historique de Saint-Cloud, dont une grande partie au sein de ses équipes innovation et développement produit.

www.kyriba.fr



