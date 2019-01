AngelSquare a accompagné 76 startups dans leur levée de fonds en 2018

En 2018, AngelSquare, communauté d’investisseurs experts de l’amorçage lancée en 2016, a accompagné 76 startups dans la levée de plus de 60 millions d’euros. Un chiffre en augmentation de +37% par rapport à 2017, plaçant l’année 2018 sous le signe de forts développements pour l’entreprise, qui a par ailleurs lancé son 1er véhicule d’investissement thématique dédié aux startups de la Fintech et de l’InsurTech. L’occasion de revenir, en chiffres notamment, sur les évolutions d’AngelSquare ces derniers mois, ainsi que sur ses perspectives de croissance pour l’année 2019. Toujours au soutien de l’investissement dans les meilleures startups tricolores, et par les meilleurs Business Angels de l’Hexagone.



2018 : AngelSquare s’impose en Série A



76 deals accompagnés, dont 56 en Seed et 20 en Série A.

En 2018, AngelSquare a accompagné le financement de 76 startups, ayant levé plus de 60 millions d’euros. Un chiffre en augmentation de +37% par rapport à l’année précédente (vs 43,9M€ en 2017). Recevant chaque mois 300 dossiers de financement, les équipes d’AngelSquare opèrent une sélection rigoureuse des startups qu’elle soumet ensuite à son panel d’investisseurs. A l’heure actuelle, AngelSquare accompagne ainsi, chaque mois, entre 6 et 7 startups dans leur levée de fonds en amorçage ou en Série A.

Ayant toujours à cœur de permettre aux startups les plus prometteuses de poursuivre leurs ambitions de développement, AngelSquare entend ainsi renforcer son accompagnement en Série A en 2019, après avoir soutenu 20 startups en 2018.



« Plus de 130 startups ont levé des fonds via AngelSquare depuis notre lancement, il y a maintenant 3 ans. Nous finançons aujourd’hui près de 7 start-up par mois, soit 2 nouvelles chaque semaine ! », se félicite Charles Degand, CEO d’AngelSquare. « La communauté grandit vite, avec un actionnariat de qualité et des tickets moyens de plus en plus élevés. Nous opérons d’ailleurs aujourd’hui davantage de série A. Notre objectif est de continuer sur cette lancée : réaliser plus de Serie A, tout en conservant notre coeur de métier : le seed ».

Parmi les meilleures startups accompagnées par AngelSquare : Samboat (rachetée par Dream Yacht Charter), Gula (rachetée par Daco France), Le Comptoir Local (rachetée par La Ruche qui dit oui !), Waykonect (rachetée par Total), mais également Utocat, Kactus, Tiller System, Tempow, Selency...



2019 : AngelSquare devient investisseur



2 nouveaux véhicules d’investissement sectoriels et un déploiement international.

Ayant acquis une solide expertise en matière d’investissement dans les Fintech (Pumpkin, Sesamm, Tiller, Utocat, …), AngelSquare a lancé, en novembre dernier, son 1er véhicule d’investissement dédié aux startups de la Fintech et de l’InsurTech : AngelSquare Fintech. L’objectif : favoriser l’accompagnement des pairs par les pairs, via la constitution d’un board de Business Angels et Family Offices experts du secteur et en mesure de partager avec les startups sélectionnées leurs compétences, expériences et visions et, in fine, assurer tout à la fois le succès entrepreneurial et une plus grande performance de l’investissement.

Une approche sectorielle qu’AngelSquare poursuivra en 2019 avec le lancement de deux nouveaux véhicules d’investissement dédiés, quant à eux, aux entreprises à Impact* d'une part, et de l’IA (Intelligence artificielle), d'autre part.



« Fort du lancement prometteur de cette première structure d’investissement dédiées aux Fintech & Insurtech, nous avons décidé de lancer début 2019 la seconde, cette fois-ci tournée vers l’Impact Investing, dont le potentiel est chaque jour plus important », annonce Charles Degand. « 2019 est donc plus que jamais une année charnière pour AngelSquare qui entend affirmer son positionnement d’investisseur à part entière et non plus seulement d’intermédiaire ».



Enfin, AngelSquare nourrit également des ambitions internationales puisque l’entreprise prévoit d’ouvrir un bureau en Suisse, au 1er trimestre 2019.



Découvrez le rapport AngelSquare 2018 au lien suivant :

https://home.angelsquare.co/bilan-2018



* Les startup qui développent des solutions dont l'impact sociétal ou environnemental est inhérent à leur business model, avec notamment un focus sur les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'alimentation et de l'énergie.



A propos d'AngelSquare

AngelSquare finance les meilleures startups en Seed et en Série A. Lancée en 2016, AngelSquare rassemble, pour ce faire, une communauté d'investisseurs experts de l'amorçage (Business Angels, Family Offices, fonds d'amorçage...) ayant accès, via une plateforme web, à une sélection de startups en recherche de fonds. Rigoureusement sélectionnées par les équipes expertes d'AngelSquare, les startups accompagnées sont issues de tous les secteurs d'activité. L'objectif : fort d'une expertise solide en matière de conseil en investissement dans les startups françaises, AngelSquare entend permettre aux meilleures startups de rencontrer les meilleurs investisseurs afin de leur garantir un travail pérenne autour de valeurs et objectifs communs, principal vecteur du succès entrepreneurial. Depuis son lancement, AngelSquare a ainsi accompagné plus de 130 startups dans leurs recherches de financement. En novembre 2018, AngelSquare a lancé son premier véhicule d’investissement dédié aux startups de la Fintech et de l’InsurTech : AngelSquare Fintech. AngelSquare est actuellement composée d'une équipe de 10 personnes basée à Paris.

https://angelsquare.co/