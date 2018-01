Anaplan annonce la première solution de chiffrement par clé BYOK pour le marché de la planification

Anaplan, éditeur d'une plateforme à l'avant-garde d'une nouvelle ère de la planification connectée, annonce sous l'appellation Bring Your Own Key (BYOK), une nouvelle solution de chiffrement des données. Inédite sur le marché de la planification en cloud, cette solution permet aux clients de gérer eux-mêmes leurs clés pour chiffrer et déchiffrer les espaces de travail tout en disposant d'un accès exclusif aux données qu'elles ont stockées sur la plateforme Anaplan.



Les entreprises de secteurs industriels qui traitent des données extrêmement sensibles peuvent bénéficier d'une planification connectée sur le cloud avec leurs informations les plus confidentielles ou propriétaires ; c'est le cas par exemple des entreprises du secteur public qui utilisent des informations personnellement identifiables, ou des fabricants de produits de grande consommation (CPG) qui utilisent des formules ou des conceptions propriétaires pour asseoir leur compétitivité.



" Écouter les clients, apprendre à leur contact et répondre à leurs besoins font partie des préoccupations et de la culture d'Anaplan ", a déclaré Frank Calderoni, président-directeur général d'Anaplan. " Notre solution BYOK est un exemple de la manière dont nous innovons pour répondre aux attentes des utilisateurs et les aider à réussir une planification réellement connectée en utilisant la plateforme de planification en cloud la plus sécurisée et la plus fiable du marché. "



" Pour gérer efficacement leurs performances, les entreprises doivent pouvoir s'appuyer sur une plateforme de planification et de modélisation flexible grâce à laquelle les différentes unités opérationnelles peuvent prendre part au processus de planification ", a déclaré Doug Henschen, vice-président et analyste principal du cabinet Constellation Research. " Cependant, des problèmes de sécurité ont empêché certaines entreprises d'adopter une plateforme de planification connectée. Un produit leur permettant de participer, sans partager l'accès à leurs informations confidentielles ou propriétaires, présente un potentiel réellement révolutionnaire, dans la mesure où il ouvre l'espace de la planification connectée à de nouvelles entreprises. "



Avec la solution Anaplan BYOK, seules les personnes autorisées peuvent utiliser des clés de chiffrement basées sur les droits accordés par le client proprement dit. Les administrateurs et les employés d'Anaplan n'ont à aucun moment accès aux clés de chiffrement, aux espaces de travail ou aux données chiffrées des utilisateurs de la solution BYOK.



