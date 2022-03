Allen & Overy conseille le syndicat bancaire sur la première émission obligataire de L’Oréal

Cette émission se compose de trois tranches :

• Une première tranche à taux fixe de maturité 2 ans et d'un montant de 1 000 millions d’euros, assortie d'un coupon de 0,375 % par an ;

• Une seconde tranche à taux variable de même maturité et d’un montant de 750 millions d’euros ;

• Une troisième tranche à taux fixe de maturité 4 ans et 3 mois d’un montant de 1 250 millions d’euros, assortie d’un coupon de 0,875 % par an. Cette tranche est dite Sustainability-Linked et est alignée sur le Cadre de Référence des Financements Durables du groupe L’Oréal récemment établi.



Cette émission inaugurale a reçu une demande totale du marché de 10,7 milliards d’euros, soit plus de 3,5 fois le volume combiné de l'offre.



L'équipe d'Allen & Overy à Paris était composée de Hervé Ekué (Associé), de Quentin Herry (Collaborateur Senior) et d’Emilie Ferré (Collaboratrice) sur les aspects de marchés de capitaux. Mathieu Vignon (Associé) et Virginie Chatté (Collaboratrice Senior) sont intervenus sur les aspects fiscaux.



L’Oréal était accompagné par le cabinet Clifford Chance, avec Cédric Burford (Associé), Auriane Bijon, (Counsel), ainsi que Batoul Laanani, Jessica Hadid et Santiago Ramirez (Collaborateurs).



À propos d’Allen & Overy

Allen & Overy est une structure internationale d'avocats d'affaires de 5 650 personnes, dont 580 associés, répartis dans plus de 40 bureaux à travers le monde. À Paris, Allen & Overy compte plus de 150 avocats dont 34 associés, spécialisés en droits français, anglais et américain dans les domaines clés du droit des affaires, notamment : banque et finance, marchés de capitaux internationaux, fusions & acquisitions, fiscalité, arbitrage international, droit social, droit de la concurrence et droit Européen, droit public et droit de l’environnement, propriété intellectuelle, contentieux, droit immobilier, innovation et digital.

www.allenovery.com