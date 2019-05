Allen & Overy conseille CASIL Europe sur la cession de sa participation au capital de l’aéroport de Toulouse-Blagnac

Cette opération marquerait le début d'un nouveau chapitre de l'histoire d'ATB, dans la continuité de son fort développement depuis l’arrivée de CASIL Europe en tant que premier actionnaire en 2015. L’aéroport est aujourd’hui le troisième aéroport régional français et a été classé en tête des aéroports français en termes d’expérience voyageur par AirHelp en mai 2019.



La finalisation de l'accord de cession entre CASIL Europe et Eiffage est subordonnée à la consultation des instances représentatives du personnel d'ATB, conformément aux lois et règlements applicables en France.

En cas de conclusion d'un accord, l'opération resterait soumise aux conditions usuelles, ainsi qu’à l'issue positive du litige, désormais porté devant le Conseil d'État, concernant la procédure de privatisation initiée en 2014.



L'équipe d'Allen & Overy est pilotée à Paris par Driss Bererhi (Associé, Projets), Alexandre Ancel (Associé, Fusions et Acquisitions) et Romaric Lazerges (Associé, Droit Public/Règlementaire). Julie Parent et Thibault Debrai-Malot (Collaborateurs, Fusions et Acquisitions) sont intervenus sur les aspects M&A et Luc Lamblin (Counsel) et Paul Vandecrux (Collaborateur) sont intervenus sur les aspects réglementaires. Denis Chemla (Associé, Contentieux), Claire Toumieux (Associée, Droit Social), Geoffroy Pascaud (Collaborateur), Camilla Spira et Camille Wattrelos (Collaboratrices) sont intervenus sur les aspects contentieux devant le Tribunal de commerce de Paris.



Eiffage est conseillé par Bredin Prat.



