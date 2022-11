Allen & Overy annonce l’arrivée d’une équipe Restructuring à Paris Allen & Overy annonce l’arrivée, le 8 novembre 2022, de Hector Arroyo, en qualité d’associé, accompagné de trois collaborateurs, qui seront totalement intégrés aux équipes du bureau de Paris ainsi qu’au groupe Restructuring du cabinet au niveau mondial.

A même d’intervenir, en synergie avec les équipes d’Allen & Overy, sur l’ensemble des problématiques des différents acteurs de ce type de dossiers, qu’ils soient créanciers, actionnaires, repreneurs ou débiteurs, ils permettront d’offrir à l’ensemble des clients du cabinet (groupes français et internationaux, fonds d’investissement et de dette, banques, etc.) une expertise de premier plan, tant sur des dossiers français que transfrontaliers.



Spécialiste des opérations de restructurations financières, de traitement des difficultés des entreprises et de distressed M&A, Hector Arroyo dispose de plus de 15 ans d’expérience. Il accompagne des créanciers internationaux, notamment des banques étrangères, des fonds de private equity et hedge funds, ainsi que des débiteurs, aussi bien dans un cadre national que transfrontalier. Il agit également régulièrement en qualité de conseil d’investisseurs dans la reprise d’entreprises en situation de retournement.



Hector Arroyo rejoint Allen & Overy accompagné d’une équipe de trois collaborateurs : Antoine Santoni, Léa Marlière et Hicham Kaddaha.



« Nous sommes ravis d’accueillir Hector, un associé dont l’expérience en Restructuring et la connaissance du marché sont remarquables, ainsi que ses trois collaborateurs. En totale adéquation avec les expertises des équipes du cabinet en France et à l’international, leur arrivée nous permettra de renforcer notre offre localement mais également de contribuer à l’expansion stratégique de la plateforme mondiale d’Allen & Overy dédiée aux entreprises en difficulté », commente Hervé Ekué, Managing Partner d’Allen & Overy à Paris.



« L’arrivée de Hector et de son équipe marque un tournant dans l’offre Restructuring du bureau de Paris, qui dispose depuis longtemps d’équipes leaders en France dans les domaines complémentaires de la finance et des marchés de capitaux, du corporate/M&A, du contentieux, de l’immobilier, de la fiscalité et du droit social. La capacité de Hector à intervenir sur un large spectre de clients, son haut niveau de technicité et sa réactivité, ainsi que ses grandes qualités relationnelles et d’écoute nous permettront d’accompagner nos clients au plus près de leurs enjeux », complète Julien Roux, Associé, Membre du groupe mondial Restructuring d’Allen & Overy et responsable du département Banque & Finance au sein du bureau de Paris.



« Je me réjouis d'intégrer Allen & Overy, dont les équipes sont reconnues à la fois par leurs pairs et leurs clients pour leur capacité à gérer des affaires complexes et à forts enjeux, tant sur le plan national qu'international. Nous sommes conscients que nous rejoignons Allen & Overy dans un contexte de retournement de cycle qui mettra à l'épreuve l'activité opérationnelle des entreprises ainsi que les montages financiers mis en place ces dernières années. En cette période d'incertitude, nous serons pleinement mobilisés et collaborerons en parfaite synergie avec les équipes du cabinet. La combinaison de nos savoir-faire en Restructuring nous permettra de servir au mieux les besoins et attentes des clients », commente Hector Arroyo, Associé au sein d’Allen & Overy à Paris.



Avec plus de 150 avocats experts du Restructuring dans plus de 40 bureaux, Allen & Overy dispose d’un positionnement inégalé sur le marché et accompagne ses clients lors de restructurations transfrontalières des plus significatives et complexes.



Hector Arroyo est diplômé d’un Master 2 en Droit des Affaires à l’Université Paris-Dauphine (2010) et d’un Master de droit à l’Université fédérale de Goiás, au Brésil (2006). Il est avocat au barreau brésilien depuis 2007, au barreau de Paris depuis 2010, et solicitor en Angleterre et au Pays de Galles depuis 2020. Il a débuté sa carrière au sein du cabinet Bremond & Associés où il est devenu associé en 2018. En 2020, il rejoint Baker McKenzie en qualité d’associé pour créer la pratique Restructuring & Insolvency au bureau de Paris. Hector Arroyo est également Fondateur et Président d’honneur de l’Association des Jeunes professionnels du Restructuring (AJR), et membre de l’Association pour le Retournement des Entreprises (ARE).



À propos d’Allen & Overy

Allen & Overy est une structure internationale d'avocats d'affaires d’environ 5 650 personnes, dont 580 associés, répartis dans plus de 40 bureaux à travers le monde. À Paris, Allen & Overy compte plus de 150 avocats dont 37 associés, spécialisés en droits français, anglais et américain dans les domaines clés du droit des affaires, notamment : fusions & acquisitions, banque et finance, marchés de capitaux internationaux, contentieux, arbitrage international, propriété intellectuelle, restructuring, fiscalité, droit public et droit de l’environnement, droit social, droit de la concurrence et droit européen, droit immobilier, innovation et digital.

www.allenovery.com



